Morre Jay North, ator de 'Dennis, o Pimentinha', aos 73 anos

Conhecido por interpretar o personagem 'Dennis, o Pimentinha', o ator Jay North faleceu em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos

O ator Jay North, conhecido por interpretar o personagem 'Dennis, o Pimentinha', de 1959 a 1963, faleceu aos 73 anos no domingo, 6, em sua casa localizada na Flórida, nos Estados Unidos. O astro, que lutava contra um câncer colorretal, não resistiu às complicações .

Uma amiga de longa data de North informou ao 'TMZ' que o artista apresentou uma piora em sua saúde em março deste ano. Ela ainda informou que o ator estava cercado de familiares nas residência quando partiu.

Em entrevistas cedidas, Jay North chegou a falar sobre as dificuldades que enfrentou nas gravações de 'Dennis', incluindo agressões físicas sofridas por uma tia nos bastidores quando errava alguma cena. Segundo o próprio ator, ninguém soube dos abusos ocorridos nos bastidores.

Longe da carreira de ator, North se dedicou às dublagens e apareceu diante das câmeras somente em algumas obras onde interpretou ele mesmo. Nos últimos anos, o astro trabalhou como agente penitenciário na Flórida, onde residia com a esposa e duas enteadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TMZ (@tmz_tv)

Morre Ivan Kley, ex-tenista e pai do cantor Vitor Kley

Ivan Kley, um dos grandes nomes do tênis brasileiro e pai do cantor Vitor Kley, faleceu na noite de quinta-feira, 3, aos 66 anos, em Itajaí, Santa Catarina, vítima de tromboembolismo pulmonar. A morte do ex-atleta foi confirmada pela Confederação Brasileira de Tênis.

Ao longo de sua carreira nas quadras, Ivan alcançou o 81º lugar no ranking mundial de simples da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), e chegou à 56ª posição nas duplas. Após a aposentadoria, ele manteve sua dedicação ao esporte e se tornou diretor de uma academia de tênis ao lado do também ex-atleta argentino Patricio Arnold.

Leia também: Atriz de Tieta viveu longe dos holofotes e morreu após cirurgia para tratar trombose