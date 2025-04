Causa da morte do ator Val Kilmer é revelada na certidão de óbito

O ator Val Kilmer faleceu aos 65 anos no início de abril e a imprensa internacional divulgou a causa da morte que consta em sua certidão de óbito

A causa da morte do ator Val Kilmer foi oficializada na certidão de óbito. Astro do filme Batman Eternamente, ele morreu aos 65 anos de idade no dia 1º de abril.

De acordo com os sites TMZ e People, a certidão de óbito revelou que ele faleceu em decorrência da pneumonia. As causas secundárias envolvem insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, insuficiência respiratória crônica e carcinoma de células escamosas da base da língua.

O corpo dele foi cremado no dia 7 de abril.

Considerado um dos maiores astros do cinema, Kilmer deu vida a personagens famosos como o super-herói Batman no longa-metragem 'Batman Forever' (1995), Jim Morrison em 'The Doors - O Filme' (1991), e 'Top Gun - Ases Indomáveis (1986)', clássico dos anos 1980.

Em 2014, o ator foi diagnosticado com câncer de garganta e se recuperou. Na época dos fatos, a família revelou à imprensa que ele não tratava a doença em razão de suas crenças religiosas.

Sua carreira nas telinhas foi interrompida logo após uma cirurgia de traqueostomia, que acabou afetando sua voz. No entanto, o astro retornou às telas em 2022 para reprisar seu papel como piloto de caça Iceman ao lado de Tom Cruise em 'Top Gun: Maverick', sendo este seu último trabalho.

Morte do ator Jay North

O ator Jay North, conhecido por interpretar o personagem 'Dennis, o Pimentinha', de 1959 a 1963, faleceu aos 73 anos no domingo, 6, em sua casa localizada na Flórida, nos Estados Unidos. O astro, que lutava contra um câncer colorretal, não resistiu às complicações.

Uma amiga de longa data de North informou ao 'TMZ' que o artista apresentou uma piora em sua saúde em março deste ano. Ela ainda informou que o ator estava cercado de familiares nas residência quando partiu.