Selton Mello fala sobre solteirice e das maneiras de viver só: 'Vai se acostumando'

Selton Mello participou do Saia Justa desta quarta-feira, 04, para falar sobre um tema no qual é um profundo conhecedor: a solteirice. O ator já contou para Ana Maria Braga no Mais Você que não tem o sonho de se casar e no programa do GNT explicou as maneiras variadas de viver sua vida de solteiro, além de refletir sobre como as pessoas já encaram com normalidade a escolha de ter uma vida sozinho.

"Com trinta e poucos anos, ficava assim 'esse cara não vai casar?'. Não é só com mulher, não, com homem também tem isso, mas, agora, ficou muito comum, mais normal isso. Acho que tem mais gente descobrindo o que já descobri antes", se divertiu Selton, que ainda não tem a questão sobre casamento fechado nos seus pensamentos:

"Não sei, pode ser que eu case, mas não é uma coisa que pense, não tenho de fato um sonho, não é uma coisa que quero casar, ter uma família, não tenho”.

No papo com Selton contou as fases de solteiro que já teve e a atual é ser mais caseiro, quase nada de balada: "De maneiras variadas, tem a fase mais jovem que você vai para a gandaia, tudo quanto é lugar. Hoje em dia, não quero ir para lugar nenhum, tô cansadíssimo. Fico assim: 'casinha', tenho essa expressão com meu pai, 'vai sair? Não, vou ficar na casinha'. A gente ama a nossa casinha, ficar na toca. Tudo na toca, amo a toca".

Ele ainda comentou sobre a escolha de não ter um alguém para compartilhar a vida em um casamento. "Você vai se acostumando a ser solteiro, isso é que é o problema e gostando muito, depois para abrir..."

"Claro que às vezes você podia estar com alguém e poderia ser mais legal, mas eu gosto dessa minha vidinha boa, estou indo. Gosto do silêncio, o silêncio é uma coisa maravilhosa, o silêncio da casa, não tem barulho, não tem nada. Eu amo. Preciso do silêncio para recarregar a minha bateria social, para me reorganizar", afirmou sobre ser é um solteiro convicto.

