Fernanda Torres revela quanto emagreceu para atuar em 'Ainda Estou Aqui'

A atriz Fernanda Torres contou que precisou perder peso para interpretar Eunice em 'Ainda Estou Aqui': 'Obsessão por magreza'

O filme 'Ainda Estou Aqui', estrelado por Fernanda Torres, tem gerado bastante expectativa no público brasileiro, que está contando os dias para a estreia do longa-metragem nos cinemas. Em entrevista ao 'Fantástico', a atriz falou um pouco sobre o novo trabalho e revelou alguns bastidores da produção.

Ao longo da conversa com a repórter Sônia Bridi, Fernanda revelou que precisou emagrecer para interpretar Eunice Paiva, personagem central da história. "Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou.

Em seguida, a filha de Fernanda Montenegro contou quantos quilos perdeu para a caracterização. "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", declarou a artista, que ainda ressaltou a força da protagonista.

"É uma mulher que nunca quis se vitimizar em público, porque sentia que isso seria dizer para a ditadura que eles tinham vencido sobre ela. Por isso ela sorri nas fotografias. Por isso, talvez, ela nunca tenha contado aos filhos o que aconteceu. O filme é visto pelo ponto de vista da mulher e da família. Raramente narramos questões políticas pelo lado da mulher e da família. Nesse filme, você percebe o quanto isso é político, o quanto o papel da mulher é um papel político", concluiu Fernanda Torres.

Original Globoplay, o filme 'Ainda Estou Aqui' recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e o prêmio do público no Festival de Vancouver e no Festival de São Francisco. O longa, que estreia nos cinemas no dia 7 de novembro, conta a história de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e esposa do deputado e engenheiro Rubens Paiva, morto em 1971 pela ditadura militar.

