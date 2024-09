Filme com Fernanda Torres e Selton Mello é premiado no Festival de Veneza

O filme 'Ainda Estou Aqui', com os atores Fernanda Torres e Selton Mello, ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza

O filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, ganhou o prêmio de melhor roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. O longa-metragem, original Globoplay, conta com os atores Fernanda Torres e Selton Mello no elenco.

'Ainda Estou Aqui' é inspirado no livro homônimo do jornalista Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de Eunice Paiva, mãe do autor. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro dão vida à personagem em fases diferentes da vida.

A produção escrita pela dupla Murilo Hauser e Heitor Lorega narra a jornada de Eunice, que foi diagnosticada com Alzheimer, e descreve como ela lidou com a brutalidade do regime militar após a prisão e o desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, no início dos anos 1970.

"O prêmio de Melhor Roteiro abraça todo um filme, porque um roteiro é a sua argamassa. Nele, o Festival reconhece o trabalho destes roteiristas tão talentosos que são Murilo Hauser e Heitor Lorega, o livro incrível de Marcelo Rubens Paiva, a história de Eunice, Rubens e de seus filhos, e o nosso desejo de contá-la no cinema. É, portanto, um prêmio de uma grande importância simbólica", declarou Walter Salles ao celebrar a conquista.

Recentemente, Fernanda Torres e Selton Mello se emocionaram com a calorosa recepção do público após a exibição de 'Ainda Estou Aqui' no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália. Ao final da sessão, o longa foi aplaudido por 10 minutos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Fernanda Torres encanta com foto rara ao lado do filho caçula

A atriz Fernanda Torres encantou o público no domingo, 1, ao compartilhar em suas redes sociais uma foto rara ao lado do filho caçula, Antônio Torres Waddington, de 16 anos. O jovem, fruto do casamento com o diretor Andrucha Waddington, acompanhou a artista no Festival de Veneza, na Itália.

Antes da cerimônia emocionante, Fernanda publicou em seu Instagram oficial o registro com o herdeiro. "Andiamo via!", escreveu a filha de Fernanda Montenegro na legenda. Em tradução para português, significa "Vamos!".