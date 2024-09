Fernanda Torres encanta com foto rara ao lado do filho caçula em Veneza

Antes de seguir para o Festival de Veneza, na Itália, a atriz Fernanda Torres posou com o filho caçula, Antônio: 'Magníficos'

A atriz Fernanda Torres encantou o público no domingo, 1, ao compartilhar em suas redes sociais uma foto rara ao lado do filho caçula, Antônio Torres Waddington, de 16 anos. O jovem, fruto do casamento com o diretor Andrucha Waddington, acompanhou a artista no Festival de Veneza, na Itália.

Antes da cerimônia emocionante, Fernanda publicou em seu Instagram oficial o registro com o herdeiro. "Andiamo via!", escreveu a filha de Fernanda Montenegro na legenda. Em tradução para português, significa "Vamos!".

O clique inédito rapidamente ganhou diversos comentários carinhosos dos admiradores de Fernanda Torres. "Que lindos!", derreteu-se uma internauta. "Nossa, tá fabulosa como sempre! Estão magníficos", declarou outra. "Prontinha pra encantar e conquistar o mundo todinho", disse uma terceira.

Famosas como Carolina Ferraz, Maria Fernanda Cândido e Marisa Monte também deixaram comentários especiais na publicação. Além de Antônio, Fernanda Torres e Andrucha Waddington também são pais de Joaquim, de 24 anos.

A atriz está na Itália por conta do filme 'Ainda Estou Aqui'. Selecionado pelo Festival Internacional de Cinema de Veneza, o longa-metragem de Walter Salles foi exibido no domingo, 01. O filme concorre ao Leão de Ouro, principal prêmio do festival.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

Selton Mello e Fernanda Torres choram com reação da plateia em Veneza

Os atores Selton Mello e Fernanda Torres se emocionaram com a calorosa recepção do público após a exibição de Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles e inspirado no livro do jornalista Marcelo Rubens Paiva. A exibição aconteceu no domingo, 01, durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, onde o filme concorre ao Leão de Ouro, o principal prêmio do festival.

Após o fim da sessão, o longa foi aplaudido por 10 minutos. O momento em que o elenco e a equipe do filme foram ovacionados foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. "Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro", escreveu ele na legenda; confira mais detalhes!