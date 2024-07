Poliana Rocha reage ao ver Leonardo saindo cambaleando da mansão de Virginia

Após primeiro jantar na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Poliana Rocha reage ao ver vídeo de Leonardo saindo cambaleando da casa

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta nesta segunda-feira, 29, e o casal inaugurou o lar com um jantar para a família. Os famosos receberam Poliana Rocha e Leonardo no lar e o cantor divertiu ao sair cambaleando do local.

Acostumado a beber cerveja, o sertanejo foi gravado pela nora deixando sua casa quase caindo das escadas. Segurando o amado, Poliana Rocha o levou embora e depois reagiu ao ver um vídeo do momento viralizando na web.

"Senhor", escreveu a loira ao repostar o vídeo de Leonardo quase caindo e sendo levado embora. Em seguida, Zé Felipe apareceu dizendo que o pai ainda beberia mais com o filho, Matheus Vargas, ao chegar em sua casa.

Nesta segunda-feira, 29, Virginia Fonseca e sua família se mudou para a mansão em Goiânia após três anos de obra. Com sete quartos, piscina, sauna, sala de massagem, ofurô, salão de beleza e muito mais o novo lar impressionou ao ser mostrado na rede social.

Virginia toma atitude antes de entrar em sua nova mansão

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta e a família se mudou nesta segunda-feira, 29, para o local luxuoso. Ansiosa para o grande momento, a influenciadora compartilhou uma atitude que tomou antes de ir viver com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, o marido e sua mãe, Margareth Serrão, no local.

Muito religiosa e sempre citando deus em suas falas, a apresentadora do SBT chamou um padre para abençoar seu lar luxuoso. A residência, que tem sete suítes e muito mais, então recebeu uma oração poderosa do sacerdote. Veja mais aqui.