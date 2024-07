Nova mansão de Virginia tem 7 suítes, lazer completo e mais; veja

Com sete suítes, lazer completo, salão de beleza e muito mais, nova mansão de Virginia tem detalhes luxuosos e reúne tudo em uma propriedade

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia é uma propriedade impressionante. Nesta segunda-feira, 29, o casal se muda para a casa com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, além da mãe da influenciadora, Margareth Serrão, e quem acompanha a família sabe como eles estão ansiosos para se mudar finalmente para o local após meses de obra.

Em sua rede social, a apresentadora do SBT já compartilhou inúmeras vezes, durante a reforma, como é o espaço luxuoso. A famosa já revelou a suíte com closet das filhas, o teto estrelado que terá em um dos cômodos, seu grande escritório, piscinas e até exibiu um lote do lado onde será construído mais coisas para usufruirem.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a nora do sertanejo Leonardo definiu que seu lar está dos "sonhos, surreal" e falou sobre ter feito sete suítes, sobrando apenas um quarto para os hóspedes. Por isso, eles construirão no lote ao lado mais seis suítes para receber convidados.

Virginia Fonseca ainda comentou que sua nova casa terá uma grande academia completa, quadra, salão de beleza, sala de massagem, adega, sauna e muito mais para curtirem com a família sem saírem de casa. A loira disse que imitou Poliana Rocha ao decidir ter um espaço de beleza para se arrumar na residência.

É bom lembrar que além desta propriedade em Goiânia, nos últimos meses, a influenciadora e Zé Felipe compraram uma mansão na praia. A propriedade de R$ 27 milhões fica localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e era de um jogador de futebol.

