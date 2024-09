Poliana Rocha encanta com detalhe no quarto dos netos após chegada de José Leonardo

Após o nascimento de José Leonardo, Poliana Rocha encanta seus seguidores ao compartilhar detalhe especial da decoração do quarto dos netos

Poliana Rocha não esconde que é uma avó babona! Em suas redes sociais, a jornalista aproveitou a chegada do pequeno José Leonardo para mostrar os preparativos do quarto dos netos em sua casa com Leonardo. Inclusive, ela revelou um novo detalhe especial e cheio de significado na decoração do cômodo nesta terça-feira, 10.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Poliana revelou que, após visitar o netinho na maternidade, aproveitou para conferir a reforma do quarto dos pequenos em sua casa com o cantor sertanejo. Na fase final da obra, o cômodo está recebendo uma pintura especial e marcenaria decorativa, antes dos móveis serem colocados.

Em um vídeo, Poliana mostrou um artista pintando flores e pássaros nas paredes, pétala por pétala. Além disso, a influenciadora exibiu as letras de madeira aplicadas ao redor do quarto, que formam uma oração cheia de significado para seus netinhos: um trecho da Oração Católica do Santo Anjo, que pede proteção e zelo pelas crianças.

“Gente, entrei aqui no quarto dos netos. O Zyon hoje vai finalizar a pintura dele, tá tudo muito harmônico. Olha que pintura mais linda gente! Ele faz folhinha por folhinha. Olha que os passarinhos! Ficou tudo muito lindo e já colocaram as letrinhas: ‘Me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém’”, Poliana se derreteu com os detalhes.

Na sequência, a esposa de Leonardo revelou que o cantinho para o mais novo membro da família também já está pronto: “Ficou suave, um ambiente gostoso. Agora ele tá ali finalizando essa parte aqui que vai ser a parte do José Leonardo. Olha aqui, já colocaram as letrinhas do nome dele”, a avó babona se encantou ao mostrar o capricho na decoração.

Vale lembrar que Poliana Rocha é avó de José Leonardo, recém-nascido, Maria Flor, de um aninho, e Maria Alice, de três anos. As crianças são filhas de seu herdeiro, Zé Felipe com Virginia Fonseca. Leonardo também tem outros netos, e a jornalista explicou o motivo pelo qual eles não têm um quarto como os pequenos da nova geração.

"O Noah nunca vai, tem um ano que não vai lá... Infelizmente! E as filhas do Pedro vão apenas uma vez por ano! Esse mês que intimei eles irem e vão estar conosco em julho... no mais, elas vão muito pouco! Além do que, Maria Sofia já está mocinha e Mavie sempre curte quartinho juntos das priminhas!", Poliana explicou e rebateu as críticas.

Quem são os netos de Leonardo?

No último domingo, 8, Leonardo celebrou a chegada do mais novo membro da família, que inclusive foi nomeado em uma homenagem: José Leonardo. Com o nascimento do filho caçula de Zé Felipe e de Virginia Fonseca, o cantor sertanejo agora é avô pela sexta vez. Que tal relembrar quem são todos os netinhos do artista? Clique aqui!