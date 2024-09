Giovanna Ewbank celebra mudança de casa após vender mansão milionária

Giovanna Ewbank mostra a organização de sua mudança para deixar a antiga mansão da família, que foi vendida por valor impressionante

A apresentadora Giovanna Ewbank mostrou o processo de organização da mudança de casa. Ela e o marido, o ator Bruno Gagliasso, venderam a mansão no Rio de Janeiro e vão se mudar para outra propriedade. Com isso, eles já iniciaram o empacotamento dos pertences e ela registrou este momento nas redes sociais.

Ewbank contou que separou várias roupas para vender em um bazar online e também está empacotando as outras peças de vestuário. Nos stories do Instagram, ela registrou os armários vazios e também as várias roupas penduradas em araras antes de irem para as caixas.

“A mudança é real. Nada nos meus armários. Vai tudo para a casa nova”, disse ela. Então, Bruno invadiu as redes sociais da esposa para pedir ajuda. “Tem alguma empresa de mudança, caminhão grande? A gente precisa”, afirmou.

Vale lembrar que Giovanna e Bruno venderam a mansão milionária em bairro nobre do Rio de Janeiro. A propriedade foi anunciada pelo valor de R$ 25 milhões em julho e foi vendida rapidamente.

Veja como é a mansão

A antiga mansão de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso recebeu o nome de Casa da Tenda e está localizada no bairro Itanhangá, no Rio de Janeiro. A casa tem 3.300 metros quadros, sete quartos, 10 vagas, piscina de 25 metros, campo de futebol, cozinha gourmet, dependência para funcionários, canil e o telhado é uma grande tenda feita com lona impermeável e fixada com cabos de aço. O projeto da casa foi feito pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen.

A propriedade ainda tem paredes com grandes janelas de vidro e pé direito duplo nas áreas de convivência. A casa fica em um condomínio de luxo com segurança 24 horas e tem vista para a Pedra da Gávea.