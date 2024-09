Viih Tube e Eliezer abrem as portas de nova mansão e mostram lago de R$ 1 milhão

Viih Tube e Eliezer mostraram pela primeira vez a nova mansão após a reforma; a casa conta com Lago de 1 milhão e brinquedoteca de 120 m²

Viih Tube e Eliezer abriram as portas da nova mansão em Granja Viana, na Grande São Paulo, pela primeira vez após a mega reforma que o casal fez no imovel. No canal Pod Delas, os influenciadores receberam Tata Estaniecki e Lucas Rangel e mostraram os detalhes do lar. O imóvel, avaliado em R$ 8,5 milhões, conta com lago artificial, dois cinemas, spa e brinquedoteca de 120 m².

Situada num terreno de 2.471 metros quadrados, a construção, segundo Eliezer, tinha o propósito de ser 'uma casa de campo no meio da cidade'. "É uma experiência naturalista, orgânica, imersiva", comentou o influenciador.

O jardim conta com um lago artificial aquecido, que o casal revelou que o maior investimento da casa foi o lago artificial, que custou mais de 1 milhão de reais. Após mostrar a área externa, eles seguiram para os interiores. A academia e a brinquedoteca da filha do casal, Lua e que foi responsabilidade exclusiva de Viih Tube: "As ideias vieram de mim. Peguei tudo que eu sonhava quando era criança e coloquei aqui", contou a influenciadora.

A área externa da casa não para de impressionar, o influenciador conta que pensou em cada detalhe para a construção do spa e do salão de beleza. O espaço conta com espelhos, cadeiras de cabeleireiro, sala de massagem, ofurô oriental e mais. Na saída, um cinema externo, com lareira e cercado de plantas.

O casal ainda apresentou o cinema localizado no interior da casa, além da cozinha, da sala, dos quartos e da suíte, que conta com banheira de hidromassagem e closet gigantesco. Veja os detalhes:

Viih Tube é surpreendida por macaco em sua cozinha

Morando em uma mansão em um condomínio na Granja Viana, em São Paulo, a influenciadora e empresária Viih Tube foi surpreendida na quinta-feira, 05, por uma visita inesperada em sua cozinha. Ela tomou um susto e logo em seguida ficou encantada ao ver um macaquinho em cima do balcão da cozinha. O animal entrou no local para procurar comida e pegou um doce que estava no móvel.

"Gente, o macaco, aí que coisa mais linda", gravou até perceber que ele estava comendo um bolinho com cobertura. "Não, meu deus, vai comer alguma coisa aqui, é donuts, a boca cheia de leite em pó", falou desesperada ao vê-lo pegando o doce. Veja as fotos!