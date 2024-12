Maíra Cardi impressiona ao exibir decoração de Natal de sua mansão

A casa da coach Maíra Cardi e do influenciador Thiago Nigro já está em clima de natal. E ela mostrou como decorou sua mansão para a data especial

A casa da coach Maíra Cardi e do influenciador financeiro Thiago Nigro já está em clima de natal! Nesta terça-feira, 17, ela usou as redes sociais para mostrar como decorou sua mansão em São Paulo para a data especial.

A influenciadora compartilhou um vídeo em que fez um tour pela casa e exibiu os detalhes luxuosos da casa em que vive com o marido e a filha Sophie, de 6 anos, fruto do relacionamento com o ator Arthur Aguiar.

"Um minuto e meio para mostrar toda a minha decoração de Natal para vocês", disse ela no vídeo, mostrando um corredor vermelho na entrada, uma guirlanda gigante na porta, e uma árvore de Natal de cerca de 3 metros de altura.

Conheça a casa de R$ 40 milhões que Maíra Cardi comprou de Neymar Jr

Em um vídeo no YouTube, Nigro e Cardi mostraram os detalhes de como é a mansão que compraram de Neymar Jr na região de Alphaville, na Grande São Paulo. A mansão é avaliada em R$ 40 milhões e passará por uma grande reforma antes de ser o novo lar da família Cardi-Nigro.

Eles contaram que resolveram se mudar para a Grande São Paulo – sendo que viviam no interior – por causa do tempo que passavam no trânsito para ir ao escritório. Dessa forma, a mansão de Neymar foi o local ideal que eles encontraram, já que tinha todo o espaço que precisam e a vista deslumbrante para a natureza que Maíra tanto queria.

“A gente quer transformar essa casa em um lar”, disse o influenciador. Atualmente, a casa segue o estilo de vida de Neymar, que gosta de reunir os amigos para festas. Porém, a nova família que vai morar lá é mais caseira e tem outras preferências quando o assunto é a decoração. Assim, o local passará por uma grande reforma. Eles pretendem trocar todo o piso da casa, mudar os ambientes de lugar, construir novos cômodos e deixar tudo com a cara deles.

