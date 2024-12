Conheça a casa de R$ 40 milhões que Maíra Cardi comprou de Neymar Jr

Maíra Cardi e Thiago Nigro fazem tour com todos os detalhes de como é e como vai ficar a casa luxuosa de R$ 40 milhões que eles compraram de Neymar Jr

A coach Maíra Cardi e o influenciador financeiro Thiago Nigro compraram uma casa luxuosa de Neymar Jr na região de Alphaville, na Grande São Paulo. A mansão é avaliada em R$ 40 milhões e passará por uma grande reforma antes de ser o novo lar da família Cardi-Nigro.

Em um vídeo no YouTube, Nigro e Cardi compartilharam os detalhes de como é a mansão que compraram do jogador de futebol. Eles contaram que decidiram se mudar para a Grande São Paulo – sendo que viviam no interior – por causa do tempo que passavam no trânsito para ir ao escritório. Com isso, a mansão de Neymar foi o local ideal que eles encontraram, já que tinha todo o espaço que precisam e a vista deslumbrante para a natureza que Maíra tanto queria.

“A gente quer transformar essa casa em um lar”, disse o influenciador. Atualmente, a casa segue o estilo de vida de Neymar, que gosta de reunir os amigos para festas. Porém, a nova família que vai morar lá é mais caseira e tem outras preferências quando o assunto é a decoração. Assim, o local passará por uma grande reforma. Eles pretendem trocar todo o piso da casa, mudar os ambientes de lugar, construir novos cômodos e deixar tudo com a cara deles.

Por exemplo, Maíra já contou que quer fazer uma brinquedoteca enorme e luxuosa para seus filhos, eles querem construir um escritório para cada um, reformar a suíte máster para deixa-la ainda maior, construir uma adega para 1 mil garrafas e também querem mudar o azulejo da piscina. “A casa é escura e vamos deixar tudo claro”, afirmou ela.

A casa tem 2 mil metros quadrados de área construída e está dividida em três andares, sendo um para a área social, um para os quartos e outro para a área de lazer.

Veja todos os detalhes da mansão no vídeo abaixo:

