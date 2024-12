Maíra Cardi toma decisão em relação ao nascimento do filho

Grávida do terceiro filho, Maíra Cardi já tomou decisão importante em relação ao nascimento do bebê, que está previsto para agosto do ano que vem

Em suas redes sociais, Maíra Cardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Atualmente, a life coach está grávida do terceiro filho, fruto do seu relacionamento com Thiago Nigro. A famosa já é mãe de Lucas, de 23 anos, de um relacionamento anterior, e Sophia, de seis anos, com Arthur Aguiar.

Em sua conta no Tik Tok, Maíra compartilhou um vídeo em que aparece em uma consulta médica e celebrou o fato de ter emagrecido. "Hoje estou com uma roupa pesada. Emagreci! Graças a Deus, desde que começou a minha gestação, emagreci um quilo. Sou uma gestante fitness. Eu estava pesando 61 kg e falei, 'não deveria porque está muito novo o negócio'. Dei uma maneiradinha na boca porque daqui para a frente é só ladeira abaixo. Estou comendo muito, mas cortei todos os carboidratos", disse ela.

Em seguida, ela contou o quanto costuma engordar nas gestações. "No geral, quem come pouquinho engorda nove quilos. Eu não, engordo 12 quilos no geral. Não sei se é porque incho muito. Nesse comecinho, até três meses, a grávida pode e consegue emagrecer, caso precise, obviamente de maneira saudável e comendo de três em três horas tudo que precisa".

Por fim, a life coach ainda ressaltou que decidiu ter uma cesárea, já que não teve uma boa experiência ao tentar o parto normal na gestação anterior. "Na hora que eu sentei com o doutor já falei, 'vai ser cesárea'. A decisão é de cada um. Na época eu estava decidida e ciente das consequências ruins que eu teria. Agora quero cesárea. Barriga é minha e faço o que quiser", disse.

Ultrassom

Bastante ativa nas redes sociais, Maíra Cardi tem dividido com o público cada detalhe de sua terceira gestação. A influenciadora digital e coach, que já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de seis, está à espera do primeiro herdeiro com o marido, Thiago Nigro.

Em sua conta oficial no TikTok, Maíra compartilhou o momento em que o casal realizou o primeiro exame de ultrassom para ver o bebê. Ao longo do registro, a famosa ainda revelou de quantas semanas está e a data prevista para o nascimento do caçula.

O médico da influenciadora explicou que, devido ao curto tempo de gestação, ainda não seria possível ver o embrião ou ouvir os batimentos cardíacos. "Só boas notícias, o bebê está bem implantado. Tudo normal, estamos muito felizes", disse Maíra Cardi ao mostrar a filmagem do ultrassom.

Segundo o obstetra que acompanha a famosa, o primeiro herdeiro de Maíra com Thiago Nigro está previsto para nascer em agosto de 2025, mês em que ela completará 40 semanas de gestação. Ainda de acordo com o profissional, durante o próximo exame, o casal já poderá ouvir os batimentos cardíacos do bebê.

