Viviane Araujo arrasa ao sambar de macaquinho curto

Em momento na quadra com a Salgueiro, Viviane Araujo arrasa ao sambar com look curtinho e ostentando seu físico sarado; veja

A atriz Viviane Araújo esbanjou toda sua boa forma na gravação de um clipe para a escola de samba em que é rainha, a Salgueiro. Nesta quinta-feira, 07, a famosa marcou presença no evento e roubou a cena com seu físico sarado.

Para a ocasião, a artista vestiu um macaquinho com o logo e cores da escola. Usando a peça curtinha, Viviane Araujo deixou à mostra suas pernas bem torneadas e deu um show de beleza com todo seu carisma.

Ao surgir nos vídeos deslumbrante, a atriz, que está na novela das sete Volta Por Cima, recebeu vários elogios dos internautas. "Sem comparações, sempre rainha", enalteceram a musa. "Rainha estratosférica! 18 anos de reinado não é pra qualquer uma", escreveram sobre a famosa ter história no Carnaval.

Veja Viviane Araújo sambando:

Fotos Anderson Bordê / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acadêmicos do Salgueiro (@salgueirooriginal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bateria Furiosa (@furiosaoriginal)

Viviane Araujo impressiona com bolo, doces e mais da festa do filho

O filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, Joaquim, completou dois anos e ganhou uma grande festa no domingo, 29 de setembro, com o tem da animação Carros, da Disney e a atriz impressionou ao exibir os detalhes em seu stories.

Após postar fotos lindíssimas ao lado do esposo e do herdeiro no local, a famosa fez questão de revelar o que tinha em cada parte da grande mesa com cenário montado no espaço onde foi realizada a festa. A global então mostrou que tudo foi personalizado com o tema e com o nome do pequeno.

Além do bolo com formatos diferenciados, com carros e outros elementos do desenho, diversos doces, que pareciam enfeites, foram colocados pela mesa. Além dessas opções de bolinhos, Viviane Araújo exibiu que havia potes com pudim, brownie, bolo de pote e muito mais. Confira todos os detalhes aqui!

