Antes e depois de Michelle Barros é revelado após cirurgia delicada no rosto

O antes e depois de Michelle Barros foi revelado nesta terça-feira, 15, na rede social da jornalista, de 45 anos. Há pouca mais de um mês, a ex-apresentadora do Chega Mais, do SBT, passou por uma cirurgia no rosto para retirar excesso de preenchimento e o resultado foi exibido pelo responsável.

O médico da comunicadora, o cirurgião plástico Dr. Gustavo Tilman, escreveu que se tratou de uma cirurgia delicada, afinal, ele precisou mexer no rosto dela para deixá-la com a aparência mais natural. Após o procedimento, o especialista realizou o Deep Plane Facelit, explicado no vídeo da cirurgia dela.

"Cirurgia delicada para uma pessoa delicada! Suavizamos os traços e mantemos a feminilidade da face. Estou muito feliz por ela", postou o médico ao colocar uma foto do antes e do atual rosto da paciente.

É bom lembrar que, até dezembro do ano passado, Michelle Barros estava na televisão, comandando o Chega Mais e o Chega Mais Notícias, no SBT. Antes, ela integrou o elenco jornalístico da Globo por 12 anos até pedir demissão no dia 12 de maio de 2022.

Veja o antes e depois de Michelle Barros:

Outra profissão de Michelle Barros

A jornalista Michelle Barros compartilhou com seus seguidores na rede social uma curiosidade sobre sua vida fora da TV. A comunicadora contou que tem uma profissão fora do jornalismo e surpreendeu ao falar que é formada em Direito.

Ela fez um vídeo tirando dúvidas dos internautas sobre algumas leis e prometeu começar a esclarecer alguns assuntos para ajudar com seu conhecimento de advogada. "Começando uma nova jornada aqui com vocês! Vocês sabem que eu sou jornalista e advogada também, né?! Então, a partir de agora, toda segundona tem resposta a uma dúvida sua sobre direito! É o #MiExplicaDireito esse negócio de direito! Pra gente tirar aquela linguagem burocrática e incompreensível que muito engravatado usa por aí e que não ajuda o povo! Simbora?! (E já abro mais caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês mandarem dúvidas para as próximas semanas, falou?)", abriu o canal para esclarecer dúvidas de seus seguidores.

Além de ser advogada além de jornalista, Michelle Barros surpreende em sua rede social ao mostrar que é dona de um corpo musculoso. Diversas vezes, a profissional da área de humanas surpreendeu ao exibir seu físico desenhado na academia.

