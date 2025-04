Especialista fala sobre perda gestacional de ex-namorada de Davi Brito: 'Período de risco'

A assessoria de Davi Brito confirmou que Adriana Paula, ex-namorada do campeão do BBB 24, foi encaminhada ao hospital após complicações na gestação

Na última segunda-feira (14), a assessoria de imprensa de Davi Brito (22) confirmou que a ex-namorada do campeão do BBB 25 sofreu uma perda gestacional após cerca de dois meses. Adriana Paula foi encaminhada ao hospital às pressas após sofrer complicações na gravidez. Após o atendimento, a moça foi informada de que teria que ser submetida a uma curetagem. Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Rafaela Schiavo fala sobre os impactos emocionais e psicológicos neste momento.

"O começo de uma gestação, o primeiro trimestre, é sempre um período de risco, principalmente quando a gente fala de uma primeira gestação. Quando a pessoa está na sua primeira gestação, existe uma chance de ter um aborto espontâneo, até por isso que muitas pessoas às vezes preferem falar, anunciar a gestação para outras pessoas após passar esse primeiro trimestre, três meses, que é ainda um período germinal, embrionário. E nesses primeiros meses há chances de risco, sim, de um aborto espontâneo, mesmo numa gestação planejada, mesmo numa gestação tranquila", explica.

Adriana Paula e Davi Brito estavam cercados de polêmicas nos últimos meses. Ao ser questionada sobre a relação entre os dois momentos, a psicóloga perinatal destacou que problemas na saúde mental da mãe podem ter complicado a gestação.

"Então, não é o fato de terem se envolvido em polêmicas que pode ter aumentado as chances de um aborto espontâneo. No entanto, envolvimento em polêmicas durante a gestação, isso pode levar a problemas de saúde mental ao longo dos nove meses de gestação, levando os pais, por exemplo, a manifestar ansiedade, estresse e depressão ao longo da gestação. Mas não dá para a gente fazer uma associação entre o aborto espontâneo e envolvimento em polêmicas", afirma.

"Quando a pessoa apresenta alguma alteração emocional significativa, um conflito psicológico, um sofrimento psicológico, isso não fica só no psicológico, porque o psicológico é o nosso organismo como um todo. Então, tem liberação de hormônios, por exemplo, se a gente está muito estressado, nós vamos liberar um hormônio chamado cortisol. O cortisol é até que normal e esperado em determinados níveis no nosso organismo, porque é ele que nos ajuda a acordar, a trabalhar, a movimentar, fazer exercício, ele é benéfico. Só que quando o cortisol é liberado em excesso, em grandes quantidades no nosso organismo, aí deixa de ser benéfico e começa a ser um fator, um hormônio que pode levar a adoecimentos mentais", acrescenta.

"Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um sofrimento psicológico, vai ter a liberação de algum hormônio também. O cortisol geralmente está presente também em ansiedade, estresse e depressão. E aí pode afetar o desenvolvimento da gestação, levando essa pessoa para um transtorno mental, para uma alteração emocional significativa, seja ansiedade, estresse ou depressão. Em grandes quantidades pode provocar parto prematuro, o bebê pode nascer prematuramente por conta desses efeitos psicológicos sobre a gestação", conclui.

À CARAS Brasil, a Dra. Rafaela Schiavo ainda aponta os principais sinais que devem chamar a atenção das gestantes: "Irritação excessiva, medo excessivo, sentimento de culpa, tristeza, vontade de ficar isolada, não achar mais graça nas coisas que antes achava, ansiedade, falar toda hora sobre o mesmo assunto podem ser sinais de que essa pessoa está apresentando algum tipo de sofrimento psíquico durante o período de gestação".

