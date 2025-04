Lexa deixa posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca após 5 anos

A cantora Lexa está fora do cargo de Rainha de Bateria da escola de samba Unidos da Tijuca. A informação foi confirmada pelo presidente da escola

A cantora Lexa deixou o posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 10, pelo presidente da escola, Fernando Horta, em entrevista ao portal Leo Dias. A artista estreou na agremiação em 2020.

Este ano, se afastou por questões de saúde. Com a artista afastada da folia após a morte da filha, Sofia, a escola decidiu não contar com outra Rainha à frente da bateria nesta edição. De casa, a artista assistiu ao desfile e não conteve as lágrimas ao vê-la cruzar a Marquês de Sapucaí."Bom desfile, minha amada Tijuca. São anos com vocês! Tô aqui torcendo muito por vocês!”, desejou.

Lexa falou sobre afastamento do Carnaval

Em janeiro, Lexa usou as suas redes sociais para falar sobre a decisão de não desfilar no Carnaval deste ano. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor", começou ela.

Em seguida, a artista revelou que adoraria desfilar grávida. "São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança. Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor. Eu sempre fiz o que estava liberada para fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora…esse é o meu maior foco. Obrigada Unidos da Tijuca, nunca será segredo o quanto eu te amo", concluiu.

