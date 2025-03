Savannah Clarke revela encontro com ator de 'Teen Wolf' durante o Carnaval

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a cantora australiana Savannah Clarke fala sobre sua primeira vez vivendo o Carnaval carioca; saiba mais!

A cantora australiana Savannah Clarke, de 21 anos, integrante do grupo musical Now United, desembarcou no Brasil para viver a experiência do Carnaval carioca no início do mês. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista contou sobre sua primeira experiência vivenciando a festa e ainda contou detalhes sobre seu encontro com o ator Tyler Hoechlin, famoso pela série Teen Wolf.

A cantora compartilhou como sua passagem pelo Brasil foi diferente das vezes anteriores com o Now United. “Já estive no Brasil cinco vezes, e, nessa quinta vez, realmente pude vivenciar o Brasil, porque, estando no Now United, só conseguia conhecer os quartos de hotel e as arenas, o que foi incrível, mas nunca tive a chance de conhecer as ruas do Rio ou visitar o Cristo Redentor. Foi uma experiência muito legal. E também poder vivenciar o Carnaval pela primeira vez".

O Carnaval foi muito vivido pela a integrante do Now United. "Foram três noites. E foi das 22h até as 6h, sem parar e sem dormir. Eu pensei: uma vida, uma semana. Precisávamos aproveitar o Brasil ao máximo. Foi uma das minhas viagens favoritas da vida", e afirmou “Com certeza volto no ano que vem. Tenho que voltar”.

"Não temos nada parecido na Austrália ou mesmo em Los Angeles. E poder ver as fantasias, os carros alegóricos e as escolas de samba foi uma experiência incrível", contou Savannah sobre a experiência de viver a folia ao lado de sua amiga, Desirée, a nova representante brasileira no Now United.

Na terceira noite no Sambódromo, a artista contou que conheceu o Tyler Hoechlin, conhecido por protagonizar Derek Hale em Teen Wolf. "Conheci o Tyler Hoechlin. Foi uma coincidência enorme, porque entramos na área VIP, e havia muitas pessoas. Fomos meio que empurrados para o fundo, e ele estava lá. Estávamos falando inglês, e ele disse: 'Meu Deus, falantes de inglês!' E passamos a noite toda juntos, aprendendo samba. Foi uma experiência muito legal".

Apaixonada pelo Brasil

A cantora declarou gostar muito do Brasil e dos fãs. “Eu amo as pessoas e amo os Uniters [fandom], mas poder realmente ver a beleza do seu país me dá arrepios só de pensar nisso".

"Ver o Pão de Açúcar e a vista lá de cima me fez pensar: isso é real. Isso é o Brasil. A cultura, a praia... E até mesmo ver as pessoas na praia, tipo, nos oferecendo caixas de som, comida e açaí. Eu amo o Brasil”, continuou.

"É bastante parecido com a Austrália, mas o Brasil tem mais música e, não sei como explicar, apenas uma energia vibrante. Mas o clima é semelhante, eu diria. Então, me sinto em casa", explicou em relação às similaridades entre os países e sua sensação de estar “em casa”.

