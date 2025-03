Vila Isabel anuncia decisão sobre o futuro de Sabrina Sato no Carnaval

Nesta quarta-feira, 12, a Vila Isabel usou as redes sociais para compartilhar um comunicado sobre o futuro de Sabrina Sato como rainha de bateria

A apresentadora Sabrina Sato estará mais um ano à frente do posto de rainha de bateria da Vila Isabel no Carnaval do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 12, a escola de samba usou as redes sociais para compartilhar um comunicado em anuncia a apresentadora no posto em 2026.

" O reinado continua! Sempre com muita alegria e carisma, nossa rainha de bateria está confirmadíssima no Carnaval 2026 à frente da Swingueira de Noel. Vamos juntos, meu Povo do Samba! Estamos formando um supertime na certeza da busca pela quarta estrela", informou a nota da agremiação azul e branca.

Nos comentários, Sabrina Sato reagiu: "Eu não tenho palavras pra agradecer todo aprendizado e amor que recebo na nossa Undios de Vila Isabel. Pra mim é uma honra e responsabilidade grande. Amo vocês". Vale lembrar que Sabrina vai desfilar pelo 16º ano à frente dos ritmistas na escola de samba carioca na Marquês de Sapucaí.

Sabrina Sato se fantasiou de vampira na Vila Isabel

Esse ano, a apresentadora cruzou a Marquês de Sapucaí com uma fantasia inspirada em uma vampira e ostentou sua boa forma. Sabrina usou uma fantasia toda vermelha com muito brilho e até colocou próteses de dente de vampiro na boca.

A agremiação desfilou com o enredo ‘Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Aparece’. "Nossa escola vai mostrar as assombrações que habitam nosso imaginário popular, desde a infância até a vida adulta. É algo que vai conectar a gente com nossas memórias e nossos medos. Venho representando a Rainha VampVila, que carrega o sangue que é fonte de energia e vitalidade para a bateria 'suingada de vampiros'. Vamos saciar a sede de alegria na Sapucaí!", disse ela.

E completou: "A Vila Isabel já tá pronta pra arrasar na avenida! Vai ser um desfile lindo a gente vai fazer alegria e assombração ao mesmo tempo! Eu quero que as pessoas se divirtam, eu quero que as pessoas se emocionem, eu quero que as pessoas voltem a ser crianças, eu quero que as pessoas se assombrem também, relembrem dos medos bobos também!". Veja mais!

