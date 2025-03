Irmã de Lexa, Wenny anuncia decisão sobre o Carnaval: 'Dever cumprido'

Irmã caçula de Lexa, Wenny Isa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para compartilhar um comunicado oficial sobre o Carnaval

Irmã caçula de Lexa, Wenny Isa não é mais musa da Portela. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, ela falou sobre a decisão e disse que sai da escola de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com o "sentimento de dever cumprido."

"Quando cheguei na Portela lembro como se fosse hoje: Nilce Fran me recebendo de braços abertos na frente da escola me conduzindo até a frente da Águia. Logo após, tive a alegria de gravar, embaixo dessa mesma águia, um clipe em homenagem à escola, com o samba da saudosa Clara Nunes chamado 'Portela na avenida' e foi com esse samba que fui enfaixada musa dessa linda escola", iniciou ela na publicação.

"Vieram os ensaios de rua, o corpo a corpo com as passistas da Portela que eu amo tanto graças a minha ídola Nilce Fran, na sequência o contato com as pessoas e primeiro desfile, que emoção! E as minhas guardiãs tornaram-se meu xodó. (Obrigada a cada uma de vocês). Esse ano com enredo de Milton Nascimento, vim à frente do terceiro carro e vivi momentos memoráveis que jamais esquecerei!"

Em seguida, fez um agradecimento a quem lhe ajudou no desafio. E finalizou: "Portela, o rio que passou em minha vida e que eu jamais esquecerei. Levo vocês em meu coração para sempre! Deixo a Portela com sentimento de dever cumprido, deixo a Portela com a certeza de que conquistei uma família. Com muito amor dessa pequena menina Wenny que só ama o carnaval".

Nos comentários da publicação, os fãs e adeptos da cantora e da Portela a parabenizaram e elogiaram sua trajetória na escola de samba.

Veja a publicação: