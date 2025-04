Público toma partido em polêmica evolvendo Maria Gladys e Mia Goth; continue votando

Maria Gladys teria recebido ajuda da neta, a atriz de Hollywood Mia Goth, após polêmica familiar; a veterana nega. Vote na enquete da CARAS Brasil!

Intérprete de Lucimar na versão original de Vale Tudo (1988), Maria Gladys (85) veio à público na última segunda-feira,14, e comentou sobre toda a polêmica envolvendo o seu nome nos últimos dias. Em entrevista para a Rádio Tupi FM, ela desmentiu as especulações de que sua neta, a atriz de Hollywood Mia Goth (30), teria se oferecido para custear passagens para que a veterana fosse até Londres cuidar de sua saúde. Na enquete da CARAS Brasil, o público tomou partido e defendeu um dos lados. E você, já votou e deu a sua opinião sobre este caso?

Maria Gladys desmente ajuda da neta para se cuidar em Londres; quem fala a verdade? Acredito na Maria Gladys

Acredito na Mia Goth

Segundo o resultado parcial da enquete, até o momento, 66.67% das pessoas acreditam na versão de Maria Gladys. Já 33.33%, está do lado de Mia Goth.

Após ser criticada pela tiaMaria Thereza Mello Maron por não ajudar Maria, Mia teria se prontificado a pagar passagens de avião para a avó encontrar sua mãe, Rachel, em Londres, na Inglaterra, segundo a Folha de S.Paulo. Mas a atriz brasileira nega. "Ela não me ligou, não mandou nada. Eu não estou sabendo de ajuda nenhuma e, sinceramente, nem quero saber dessas fofocas”, falou Maria.

Um áudio vazado recentemente mostra Maria Gladys contando, aos prantos, que o dinheiro de sua aposentadoria sumiu e que sua filha, Maria Thereza, tem acesso à conta. Sobre a fala, Maria afirmou que houve um mal-entendido. “Não sei mexer em conta, nem na internet. Falei aquilo num momento de desabafo, mas não foi uma acusação. A Maria Thereza é uma ótima filha, e eu a amo muito”, garantiu.

A atriz também negou que estava desaparecida ou vivendo em situação de rua e explicou o motivo de ter viajado para Jacutinga, cidade do interior de Minas Gerais. "Amo esse lugar. Aqui é tranquilo, gosto de tomar minha cervejinha, conversar com os amigos. Quero viver aqui e seguir trabalhando”, disse ela, acrescentando que a pousada onde está hospedada a acolheu.

"Minha filha está enfrentando uma disputa judicial pela guarda do filho. Ela é uma mãe maravilhosa, e eu estou preocupada com ela. Toda família tem seus problemas, mas eu amo todos os meus filhos e netos. Só peço que parem de inventar coisas sobre a minha vida. Me deixem em paz”, completou Maria.

Leia também:Filha de Maria Gladys se pronuncia após acusação do irmão: 'Um absurdo'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: