Paolla Oliveira revela sua rotina de treinos para brilhar no carnaval

Rainha de bateria da Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira revelou detalhes de sua rotina de treinos para o Carnaval

Nesta terça-feira, 11, a rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, compartilhou em suas redes sociais sua rotina de treinos pré-Carnaval. Após se despedir da agremiação em grande estilo, com muito samba e uma fantasia impecável, a atriz mostrou que se preparou usando pesos na região do tronco, onde ficam as partes mais pesadas de sua fantasia.

Ela ainda escreveu nos stories: “Quem aí vai sentir falta do treininho leve para aguentar sorridente a fantasia de Carnaval?”.

No vídeo, Paolla aparece ao lado de Leandro Azevedo, coreógrafo e dançarino que foi seu parceiro na competição Dança dos Famosos em 2021. A atriz treinava seu samba de salto e com pesos, simulando as condições do desfile na avenida.

Enquanto Paolla samba, Leandro grava vídeos mostrando sua evolução e fazia comentários. “Faltam 2 dias para o Carnaval e meia-noite, e a Paolla tá como?”, brincou ele.

A Grande Rio desfilou na terça-feira, 4, mas a atriz continuou sua preparação até os últimos momentos. “Domingo de Carnaval e nós estamos aqui. Onde? Treinando”, disse Leandro, ao que Paolla respondeu, bem-humorada: “Para, garoto!”.

Em um dos momentos do treino, o coreógrafo questiona sobre o peso da fantasia, e Paolla, com um sorriso no rosto, responde: “Pergunta do Leandro. Onde é que está mais pesado? É atrás. Amor, é no meio, atrás, no início... tá tudo pesado!”.

Paolla Oliveira e Leandro Azevedo durante treinos antes do Carnaval - Foto: Reprodução/Instagram

Confira o vídeo:

Paolla Oliveira choca com comentário de fã

A atriz Paolla Oliveira viralizou ao esboçar uma reação inusitada ao receber um elogio indiscreto de uma fã na noite do último sábado, 8. Isso porque, ao sair da Marquês de Sapucaí acompanhada de sua equipe e dos fãs, a famosa foi questionada sobre ter algum defeito: "Tu tem candidíase de repetição?", perguntou a admiradora na ocasião.

