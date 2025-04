Após surpresa romântica, Neymar abre o coração ao falar de Bruna Biancardi: 'Merece'

Após preparar uma surpresa romântica, o jogador Neymar Jr. usou as redes sociais para homenagear a namorada, a influenciadora Bruna Biancardi

Após preparar uma surpresa romântica, o jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi. Ela, que é mãe de Mavie, de um ano, e está à espera de Mel, ambas de seu relacionamento com o craque, está completando 31 anos nesta terça-feira, 15.

Em seu perfil, o atleta do Santos compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na amada, com uma mensagem no chão escrita “Feliz Aniversário”, feita com rosas vermelhas. Nas mãos de Bruna Biancardi, aparece um grande buquê de flores. "Parabéns, linda… você merece todas as melhores coisas desse mundo! Te amo", escreveu Neymar.

Mais cedo, a influenciadora digital mostrou que ganhou bolo para celebrar a data especial. Veja as fotos clicando aqui!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

A linha do tempo do namoro do casal

Vale lembrar que Bruna e Neymar se conheceram em 2021 por meio das redes sociais e logo começaram a trocar mensagens. Ela foi para Paris, na França, para visitá-lo e surgiram os primeiros rumores de namoro entre eles. Em abril de 2022, eles confirmaram que estavam juntos. Porém, a primeira separação aconteceu em agosto de 2022. Em janeiro de 2023, eles reataram o namoro.

Em abril de 2023, Bruna e Neymar anunciaram a gravidez e fizeram uma grande festa de chá revelação para descobriram o sexo da filha, que nasceu em 6 de outubro de 2023. Em novembro do mesmo ano, Bruna e Neymar anunciaram o fim do relacionamento. Na época, ela tinha acabado de dar à luz e existiam rumores de traição do atleta.

Nos meses seguintes, eles foram vistos curtindo momentos em família e começaram a surgir rumores de que eles estariam ensaiando a reconciliação. Em julho de 2024, os dois foram flagrados trocando carinhos e beijos em um show do cantor Thiaguinho. Em dezembro de 2024, os dois anunciaram que ela está grávida pela segunda vez.

Leia também: Bruna Biancardi recorda reação de Neymar Jr ao revelar segunda gravidez