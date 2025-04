Especialista alerta retomada da vida fitness de Gracyanne Barbosa: 'Mudanças bruscas'

Ex-BBB, Gracyanne Barbosa enfrenta dificuldades para voltar com a rotina fitness

Gracyanne Barbosa (41) tem enfrentado dificuldade para retomar sua rotina de treinos e alimentação saudável após sua participação no BBB 25, reality show da Globo. Famosa por seu estilo de vida fitness e uma dieta que inclui o consumo de 40 ovos por dia, a influenciadora revelou em suas redes sociais que está "sofrendo real para voltar" aos hábitos anteriores.

CARAS Brasil entrevista a psicanalista especializada em neuroemagrecimento, Bruna Abrão, que comenta que é comum, após períodos de mudanças significativas na rotina, como a participação em um confinamento televisionado, as pessoas enfrentarem dificuldades para retomar hábitos saudáveis.

“O cérebro humano tende a buscar conforto em padrões conhecidos. Quando esses padrões são alterados, como em uma experiência de confinamento, é natural que haja resistência ao retorno da rotina anterior”, explica a especialista.

Durante o confinamento, Gracyanne percebeu mudanças em seu corpo e dificuldades com a alimentação disponível, mencionando que as "poucas roupas que eu tenho não estão fechando" e destacando diferenças no preparo e tipo de alimentos consumidos na casa.



Abrão ressalta que a adaptação a novas condições pode gerar impactos emocionais e físicos. “Situações de estresse ou mudanças bruscas podem levar ao aumento da fome emocional, onde a alimentação passa a ser uma forma de compensação. Reconhecer esses gatilhos é fundamental para uma retomada consciente e saudável”, orienta.



A psicanalista sugere que, para facilitar o retorno à rotina, é importante estabelecer metas realistas e progressivas. “Pequenas conquistas diárias ajudam a reprogramar o cérebro e reforçar a motivação. Além disso, buscar apoio profissional pode ser determinante para lidar com as emoções envolvidas nesse processo”, aconselha Bruna.



Gracyanne, que perdeu 1,1 kg de massa muscular durante o período no reality, enfatiza que seu foco atual é recuperar a saúde de forma equilibrada. “Tenho buscado meu equilíbrio, mas com os pés no chão. Mais do que buscar o corpo de antes, meu foco agora é recuperar minha saúde como um todo”, declarou em entrevista.



Bruna Abrão conclui que experiências como a da musa fitness são oportunidades para refletir sobre a relação entre mente e corpo. “Entender que o emagrecimento e a manutenção de hábitos saudáveis vão além do físico é essencial. Trabalhar o aspecto emocional é parte integrante desse processo”, finaliza a psicanalista.