Viviane Araujo impressiona com bolo, doces e mais da festa do filho; veja

Para a festa de dois anos de seu filho com Guilherme Militão, Joaquim, Viviane Araujo impressiona com detalhes escolhidos para o momento

O filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, Joaquim, completou dois anos e ganhou uma grande festa neste domingo, 29, com o tem da animação Carros, da Disney e a atriz impressionou ao exibir os detalhes em seu stories.

Após postar fotos lindíssimas ao lado do esposo e do herdeiro no local, a famosa fez questão de revelar o que tinha em cada parte da grande mesa com cenário montado no espaço onde foi realizada a festa. A global então mostrou que tudo foi personalizado com o tema e com o nome do pequeno.

Além do bolo com formatos diferenciados, com carros e outros elementos do desenho, diversos doces, que pareciam enfeites, foram colocados pela mesa. Além dessas opções de bolinhos, Viviane Araújo exibiu que havia potes com pudim, brownie, bolo de pote e muito mais.

A musa de Carnaval então impressionou com a variedade e também ao mostrar os balões e outros elementos da decoração. A atriz, que está no ar na nova novela das sete, Volta Por Cima, ainda mostrou as lembrancinhas, que eram vários tipos de bolsas, mochilas e até frasqueiras.

A festa de Joaquim além de ter os doces da mesa principal ainda contou com várias barraquinhas para os convidados se servirem. No espaço onde foi realizada a comemoração, brinquedos foram montados para o aniversariante brincar e outras crianças. O herdeiro contou com a princesa dos personagens Mickey e Minnie, vestidos com look de Carros, assim como ele e sua família.

Veja os detalhes da festa do filho de Viviane Araújo:

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.