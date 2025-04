Médica explica tratamentos para diagnóstico de Carol Ribeiro: 'Uma das doenças mais estudadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire fala sobre os avanços no tratamento da esclerose múltipla, quadro de Carol Ribeiro

Carol Ribeiro (45) voltou a falar sobre seu diagnóstico de esclerose múltipla no domingo, 13, em entrevista ao Fantástico (Globo). Apesar da dificuldade em receber a notícia e dos desafios de se conviver com a doença, o quadro apresentou diversas evoluções em seus tratamentos.

De acordo com a fisiatra Regina Fornari Chueire, a reabilitação para o quadro de Carol Ribeiro está muito avançada atualmente . "O tratamento tem os objetivos de tratar o surto, como também prevenir outros surtos", explica, em entrevista à CARAS Brasil.

"Hoje em dia, é uma das doenças mais estudadas e com mais tratamento, medicamentoso e reabilitacional. As pessoas vivem por muito tempo fazendo esse programa de reabilitação. O uso desses imunomoduladores evitam a evolução dessa doença e a podem viver com muita qualidade de vida."

Leia também: Médica aponta sintomas para doença sem cura de Carol Ribeiro: 'Evolui em surtos'

A especilaista explica que existem alguns pontos específicos para os tratamentos. "Estudos mostram que, quem tem pouca vitamina D, é um fator de risco. Além dos imunomoduladores, também pode entrar com drogas imunossupressoras e corrigir a deficiência de vitamina D."

"[Já a reabilitação], fazer de acordo com os sintomas exercícios físicos, tratar elasticidade quando a pessoa tem essa alteração no tônus, pode usar toxina botulínica, também alguns estudos mais recentes falam de remédios a base de canabidiol. Ela deve ser feita sempre por uma equipe multidisciplinar."

"Excesso de calor pode desencadear um surto da doença, então, não pode nadar em piscina aquecida. O acompanhamento psicológico também é muito importante", completa a médica, que recorda de uma experiência pessoal. "Queria dar uma palavra de esperança para a Carol Ribeiro. Minha mãe teve esclerose múltipla quando eu tinha dois anos, inclusive, falam que existem alguns gatilhos como gestação, infecção e traumatismos."

Leia mais em: Apresentadora, Carol Ribeiro é diagnosticada com doença sem cura: 'Achava que iria enlouquecer'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAROL RIBEIRO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: