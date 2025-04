BBB 25: Renata desabafa sobre paredão e brother rebate: 'O jogo é individual'

Em conversa com um brother, Renata confessou que está bastante preocupada em enfrentar Guilherme e Delma no paredão do BBB 25

Na tarde desta terça-feira, 15, Renata conversou com João Pedro, o líder do BBB 25, sobre o paredão desta noite. A bailarina está na berlinda e disputa a preferência do público para seguir no reality show contra Guilherme e Delma.

Durante o papo, a sister confessou que está apreensiva em lidar com duas torcidas. "Fico pensando nisso, eles dois juntos no Paredão. São duas torcidas . E querendo ou não do lado de lá eles pedem mais torcida, por que a gente é minoria", disse ela sobre a divisão de grupos na casa.

Ao ouvir a colega de confinamento, João Pedro discorda: "Não existe isso não, o jogo é individual ", rebateu o irmão de João Gabriel. Após um longo silêncio, a bailarina diz que entende, mas mesmo assim fica preocupada.

"Essas falas ontem do Gui, equivocadas, sobre algumas situações… Sobre aquela situação da Aline, da situação do voto. Ele não sabe o que de fato aconteceu, mas fica jogando isso no ao vivo e isso pesa", desabafou, se referindo a dinâmica desta segunda-feira, 14.

"Ontem ele falou isso de ser jogadora morna, mas eu não vejo ele ter feito grandes jogadas aqui", disparou Renata. "Pra mim ele passou o jogo, ele teve posicionamentos, mas sempre foram com histórias de outras pessoas. O embate que ele teve mesmo foi o João", completou.

Brothers se surpreendem com descoberta

Os participantes do BBB 25, da Globo, fizeram uma confusão de datas dentro do confinamento. Após anteciparem as comemorações da Páscoa, eles descobriram que o feriado ainda não chegou, já que Tadeu Schmidt soltou uma pista nesta segunda-feira, 14, dizendo: "Vamos esticar a Páscoa mais uma semana".

No último fim de semana, os confinados se confundiram com o calendário e anteciparam as comemorações da Páscoa. Na sexta-feira, 11, inclusive, deixaram de comer carne acreditando que era sexta-feira Santa. Nos dois últimos programas ao vivo, o apresentador deu pistas de que eles estavam enganados.

Reunidos na sala após o apresentador dizer que a páscoa seria esticada, os participantes percebem que fizeram confusão. "Será que a gente está errado e a Páscoa ainda é domingo?", falou Delma. "Será que ele está debochando da gente? Será que é no próximo? Porque faria sentido o coelhinho começar a vir uma semana antes", analisou Vitória Strada. Saiba mais!

