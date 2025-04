Festival traz para Niterói Leila Pinheiro e artistas internacionais; confira

Com atrações nacionais e internacionais, evento ocupa espaços culturais da cidade nos dias 26 e 27 de abril e celebra o Dia Nacional do Choro com show no centro da cidade no dia 23

A terceira edição do Festival Internacional de Choro de Niterói promete transformar a cidade em um polo vibrante da música instrumental brasileira. Realizado pela Prefeitura de Niterói e pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), o festival acontece nos dias 26 e 27 de abril, com uma pré-estreia especial no dia 23 de abril, em homenagem ao Dia Nacional do Choro. Toda a programação é gratuita.

Este ano, o festival amplia fronteiras e promove o encontro entre culturas musicais ao receber, pela primeira vez, atrações internacionais como a cantora francesa Camille Bertault e a flautista japonesa Naomi Kumamoto, além de consagrados artistas brasileiros como Hamilton de Holanda, Rosa Passos, Áurea Martins, Caetano Brasil, Silvério Pontes que convida Leila Pinheiro, entre outros.

O festival oferece, de 22 a 25 de abril, 13 oficinas de instrumentos gratuitas, ministradas por músicos de renome nacional e internacional, que vão acontecer em diversos locais da cidade. O público poderá também visitar, nos dias 26 e 27, uma exposição sobre os ícones do choro nacional com caricaturas feitas pelo artista Renato Aroeira, no espaço Reserva Cultural, que também contará com área gastronômica com food trucks e cervejas artesanais produzidas na cidade.

Naomi Kumamoto/ Foto: Divulgação

Destaques da programação

Quarta-feira, 23 de abril – Dia Nacional do Choro

• 11h: Choro na Rua convida Bruno Barreto e Júlia Vargas – Mercado Municipal de Niterói

• 16h: Choro Malandro – Mercado Municipal de Niterói

Sábado, 26 de abril

• 11h: Choro da Ribeira – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento

• 11h: Orquestra Sanfônica convida Luísa Lacerda – Mercado Municipal de Niterói

• 13h: Choro das Minas convida Kátia Preta – Reserva Cultural

• 15h: Caetano Brasil – Reserva Cultural

• 17h: Coração Brasileiro – Silvério Pontes e Antônio Guerra convidam Leila Pinheiro

• 19h30: Baixada Jazz Big Band convida Áurea Martins, Whatson Cardozo, Eduardo Neves, Silvério Pontes e Fabiano Segalote – Sala Nelson Pereira dos Santos

• 21h: Jam session com Rogerio Souza (violão 7 cordas), Marcio Hulk (cavaquinho), Daniel Karin (pandeiro), Ronaldo do Bandolim (bandolim), Fernando Leitzke (piano) – Reserva Cultural

Domingo, 27 de abril – estreias, homenagens e encerramento

• 11h: Flor de Cactus convida Mari Braga – Horto do Barreto

• 11h: Tiago do Bandolim e Afrochoro convidam Maryzelia – Mercado Municipal de Niterói

• 13h: Dudu Oliveira – 100 anos de Altamiro Carrilho - Reserva Cultural

• 15h: Água de Moringa convida Naomi Kumamoto (atração internacional) e Mariana Baltar - Reserva Cultural

• 17h: Rosa Passos e banda – Reserva Cultural

• 19h30: Hamilton de Holanda convida Nilze Carvalho e Camille Bertault (atração internacional) – Sala Nelson Pereira dos Santos

• 21h: Jam session com Rogerio Souza (Violão 7 cordas), Marcio Hulk (cavaquinho), Daniel Karin (pandeiro), Serginho Chiavazzoli (bandolim), Chico Batera (percussão) – Reserva Cultural

Oficinas e formação musical

De 22 a 25 de abril, o festival oferece 13 oficinas práticas gratuitas voltadas a músicos com nível intermediário. Ministradas por nomes como Alessandro Penezzi (violão 7 cordas), Toninho Ferragutti (acordeom), Márcio Marinho (cavaquinho) e Dirceu Leite (flauta), as aulas acontecem em diferentes horários ao longo do dia no Museu Janete Costa de Arte Popular, Solar do Jambeiro, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno e Sala Carlos Couto (Theatro

Municipal de Niterói), e fortalecem o compromisso do evento com a formação e atualização de instrumentistas.

Encerramento das oficinas: 25 de abril, às 19h, com apresentação dos alunos e professores no Solar do Jambeiro

Inscrições e detalhes: https://culturaniteroi.com.br/festivaldechorodeniteroi

Festival em expansão

O Festival de Choro de Niterói, que nasceu inspirado no Dia Nacional do Choro, consolida-se como uma das maiores celebrações do gênero no país. A edição de 2025 marca uma nova fase de internacionalização e intercâmbio artístico, mantendo a essência da tradição brasileira e ampliando seu alcance a novos públicos.

