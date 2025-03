Neguinho da Beija-Flor escolherá seu sucessor após se despedir do Carnaval

Neguinho da Beija-Flor participará de programa no Multishow e Globoplay e ganhará documentário sobre seu último desfile; saiba mais!

O sambista e intérprete musical Neguinho da Beija-Flor, aos 75 anos, receberá um documentário sobre seu último desfile e sua história de vida após 50 anos à frente da agremiação de Nilópolis, atual campeã do Carnaval do Rio. A Globoplay e o Multishow, em parceria com a AfroReggae Audiovisual e Formata, estão preparando um reality show para escolher o sucessor dele. O sambista será um dos jurados do programa, ao lado de membros da escola e outros especialistas do samba e do Carnaval.

O início das gravações está previsto para o primeiro semestre de 2025, com estreia programada para 2026. "Vamos abrir inscrições para pessoas de todo o Brasil participarem. De todos os candidatos ou candidatas, sobrarão 8 finalistas. A ideia é que o vencedor ou vencedora já cumpra toda a agenda da escola de samba, desde a escolha do samba-enredo", revelou José Junior, produtor do projeto, que conta com criação de Gabriel David e direção de Jorge Espírito Santo.

O Globoplay, em colaboração com AfroReggae Audiovisual e Formata, irá lançar um documentário com estreia prevista para 2025, trazendo imagens exclusivas dos últimos momentos de Neguinho da Beija-Flor à frente da escola de samba. O conteúdo abordará desde os preparativos, o último desfile oficial, as reações durante a apuração e, claro, o desfile das campeãs, onde a Beija-Flor conquistou a vitória no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro.

"Nós captamos o desfile, temos registros desses últimos momentos dele, dessa preparação e muito mais. O doc vai contar toda a trajetória do Neguinho, que tem uma história de muita superação. O material que a gente tem está muito poderoso, tem imagens de arquivo inéditas. E vamos contar a história toda de uma maneira envolvente", comentou José Junior.

