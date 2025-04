Rafa Justus revela qual é seu maior defeito e suas manias

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafa Justus surpreende ao contar suas manias no dia a dia e um defeito que faz parte de sua vida

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a adolescente Rafa Justus, de 15 anos, contou qual é o seu defeito e suas manias. Em entrevista no podcast PodDelas, ela abriu o jogo sobre um defeito que incomoda as pessoas ao seu redor, mas que faz parte de sua personalidade desde pequena.

Rafa contou que é uma pessoa atrasada para seus compromisso, incluindo encontros com a família e os amigos e até na escola. "Eu ser atrasada, eu sou muito atrasada. Meu pai é muito pontual. É um defeito meu. Eu sou enrolada. Quando eu falo que estou saindo de casa, estou saindo do chuveiro. Eu durmo muito pouco. Eu sou uma pessoa muito agitada e muito animada. À noite, meu cérebro não para e eu também fico no celular”, afirmou.

Além disso, a jovem revelou 3 manias que fazer parte do seu dia a dia. "Eu tenho a mania de não passar atrás de colunas. Por exemplo, você está em uma garagem e tem a coluna da vaga, eu nunca passo no meio ou por trás, eu passo pela frente. Para mim, tem um lado muito específico que eu tenho que passar. Começou do nada. Vai me dar azar, superstição. Outra mania é de não passar o sal, tem que colocar na mesa. É mais comum. Acaba o meu dia se eu passar o sal, não tem volta”, afirmou ela, que ainda citou uma mania na hora de dormir: "Eu durmo de tapa olho e tapa ouvido. Porque passa criança no corredor”, comentou ela, citando suas irmãs mais novas.

Ticiane Pinheiro fala sobre fase de Rafa Justus

Ticiane Pinheiro vive duas fases completamente diferentes na maternidade. A apresentadora é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus, e de Manuella, de cinco anos, do atual casamento com Cesar Tralli.

"É super legal curtir cada fase com cada uma. Às vezes, queria até que a Rafa tivesse mais idade para a gente poder ir juntas a alguns eventos como baile de Carnaval. Adoro curtir cada momento com a Rafa. Já com a Manu, faço coisas que não consigo mais fazer com a Rafa. Sempre brinco: 'Graças a Deus que eu tenho Manu'", disse ela em entrevista para a Quem. Em seguida, a famosa abriu o jogo sobre a atual fase da primogênita, que está cada vez mais próxima das amigas. "A Rafa, com 15 anos, só quer saber das amigas (...)", comentou. Veja o relato completo!

