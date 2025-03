Viradouro se pronuncia após Erika Januza anunciar saída do posto de rainha

Presidente de honra da Viradouro, Marcelo Calil explicou a saída de Erika Januza após atriz se despedir da escola de samba

A atriz Erika Januza surpreendeu o público na tarde desta sexta-feira, 7, ao anunciar sua saída do posto de rainha de bateria da Viradouro. A notícia foi revelada pela artista durante seu programa 'Rainhas Além da Avenida', exibido no GNT.

De acordo com Erika, a agremiação pediu o cargo. Momentos após a famosa se despedir da escola, foi a vez do presidente de honra da Viradouro, Marcelo Calil, se pronunciar. Por meio das redes sociais, ele agradeceu a parceria da atriz durante os 4 anos como rainha e explicou a decisão de alternar o posto.

"Quando convidamos, em 2021, Erika Januza para ocupar o posto de rainha de bateria da Viradouro, não imaginávamos que teríamos uma parceria tão bem-sucedida. Na função de reinar à frente dos ritmistas de mestre Ciça, a atriz deu show de dedicação nessas quatro temporadas, sendo extremamente participativa quando não estava envolvida em seus projetos artísticos, e muito carinhosa com nossos percussionistas, algo que valorizamos muito e sempre soubemos aplaudir e reverenciar", iniciou Calil.

"Desde que optamos por convidar uma famosa para exercer o honroso papel em nossa escola, não estabelecemos um prazo para esse reinado chegar ao fim. Mas entendemos que um espaço tão cobiçado deveria ser alternado, com alguma frequência, a fim de contemplar outras mulheres que, assim como Erika, são apaixonadas por samba e sonhavam um dia ser rainha de bateria", continuou.

Ao longo do texto em agradecimento a Erika, o presidente de honra da Viradouro explicou que a atriz foi informada há cerca de um ano que seu cargo na escola chegaria ao fim. "Ao fim do Carnaval 2024, Erika foi informada de que sua despedida aconteceria no ano seguinte, para que pudesse se preparar para encerrar esse ciclo da melhor forma possível, sem surpresas e com todo respeito e admiração, e aproveitar cada momento especial dessa nossa linda história e parceria. E assim ela fez", declarou.

"Erika, em nome de toda a comunidade da Unidos do Viradouro, obrigado por tudo. Você foi uma rainha diferenciada. A honra foi toda nossa por ter você nessa apaixonante jornada. Muito sucesso na sua carreira e a Viradouro estará sempre de portas abertas pra receber você e sua família em nossos ensaios. E será um prazer ter você abrilhantando nossos desfiles em outras posições, mas sem jamais perder a majestade, como dizem os amantes do Carnaval. Mais uma vez, muito obrigado", concluiu Marcelo Calil.

Confira na íntegra o texto do presidente de honra da Viradouro:

O último desfile de Erika Januza na Viradouro

A atriz Erika Januza atraiu todos os olhares ao brilhar no posto de rainha de bateria da escola de samba Viradouro no Rio de Janeiro. Na noite do último domingo, 2, ela usou uma fantasia dourada impecável e encantou à frente da bateria.

O look da artista destacou suas curvas impecáveis. Ela representou a ave Carcará e o figurino ainda teve um efeito especial que soltava fumaça branca conforme ela dançava.

