Tom Cavalcante exibe ensaio na igreja para casamento da filha caçula

É hoje! Maria Cavalcante e Cristiano se casam no religioso neste sábado e o pai dela, Tom Cavalcante, revela como foi o ensaio na igreja

O humorista Tom Cavalcante já está contando as horas para ver o casamento religioso de sua filha caçula, Maria Cavalcante. A jovem vai oficializar a união com o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Jonatha, em uma cerimônia religiosa na Igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, São Paulo, na noite deste sábado, 29.

Na sexta-feira, 28, eles realizaram o ensaio na igreja com a presença das daminhas e pajens. Inclusive, Tom registrou os bastidores do ensaio e fez questão de brincar com o genro. "Estou na Igreja de Santa Teresinha fazendo o ensaio da cerimônia de casamento. A pressão é grande né?”, disse ele. Então, Cristiano comentou: "Estou nervoso aqui, não imaginava que tinha tantos detalhes”. Com isso, o sogro disse que o rapaz não podia fugir. "Amanhã, quando tocar a música e a moça do cerimonial estiver lá, é entrar, não tem mais jeito. Já casou no civil e não tem como correr. Ele está nervoso, mas faz parte”, disse.

Maria e Cristiano já são casados no civil e esperam o nascimento da primeira filha, que vai se chamar Antonella.

O casamento civil de Maria Cavalcante

Filha caçula do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcanteoficializou a união com o cantor sertanejoCristiano Deyvid no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Para a ocasião especial, a noiva escolheu um vestido branco rendado da grife Isabella Narchi, enquanto o artista elegeu um terno em tom de bege claro. Patrícia Lamounier, esposa de Tom e mãe da noiva, usou um look longo cor de rosa e uma sandália de salto alto dourada.

A cerimônia religiosa de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid está marcada para o dia 29 de março deste ano.

