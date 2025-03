Médico explica quadro que atingiu Alok após excesso de trabalho: 'Piora importante'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica quadro de tontura que atingiu o DJ Alok após período de estresse

No fim de 2022, Alok(33) comentou sobre suas crises de tontura terem piorado com o estresse devido ao excesso de trabalho e sua intensa rotina. À época, o DJ apresentou sintomas mais intensos e aproveitou para alertar seus fãs e seguidores.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que o quadro que Alok apresentou pode ser relacionado ao estresse . "O DJ teve uma piora importante de sua tontura relacionado ao estresse do trabalho. Ele vinha com um quadro de tontura crônica após ter uma inflamação do nervo do labirinto, doença chamada Neurite Vestibular", explica.

O médico diz que os sintomas ganharam força com o estresse e, então, ele começou a ter um quadro mais intenso de tontura, chamado Tontura Postural Perceptual Persistente (TPPP), conhecido também como vertigem fóbica.

"Um quadro terrível de tontura todos os dias com sensação de cabeça estranha, esquisita, diferente e insegurança postural. Mostrando que sim, o estresse pode ser um piorado de tontura, bem como pode ser também resultado da tontura (ter tontura gera nas pessoas muita preocupação, angústia, estresse e ansiedade)", completa.

MÉDICO EXPLICA O QUE É LABIRINTITE

Nader também explica que a labirintite, na verdade, é infecciosa e rara. "Um vírus ou bactéria que contamina o labirinto, mas que é extremamente raro de ocorrer. Super raro, na verdade. Acontece que a palavra 'labirintite' pegou e nunca mais saiu da moda."

"Hoje, labirintite é usada como sinônimo de qualquer doença que causa tontura, o que é errado. Tudo bem a pessoa usar o termo labirintite para se referir à sua tontura, mas é importante ela buscar ajuda médica capacitada para decifrar qual a verdadeira causa da tontura que esta sendo chamada de labirintite, pois só assim o tratamento adequado é possível", alerta o especialista.

