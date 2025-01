Erika Januza impressiona ao abrir álbum de fotos de viagem com o noivo

A atriz Erika Januza viajou com o noivo, José Junior, para o Deserto do Atacama, e ganhou elogios ao mostrar as fotos que tirou no local

Erika Januza usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para abrir o álbum de fotos de sua viagem com seu noivo, o produtor e fundador do AfroReggae, José Junior.

O destino do casal foi o Deserto do Atacama, no Chile, e a atriz encantou seguidores ao mostrar as belas fotos que tirou no local. "Uma das paisagens mais diferentes que vimos! Parece realmente a camada de outro planeta! Mas que bom, que é o nosso!!!! Atacama é vida!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Você brinca de ser maravilhosa, né?", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Diva", falou uma fã.

Vale lembrar que Erika e José Junior ficaram noivos em setembro de 2023. Os dois reuniram os amigos e familiares em uma festa com direito a cerimônia ao ar livre, em Niterói, no Rio de Janeiro. A celebração também contou com declarações de líderes de diferentes religiões, incluindo Mahaprabhu-kripa Dasa - Sacerdote Hare Krishna, o Padre João Cláudio Loureiro do Nascimento, da Igreja Nossa Senhora de Fátima Reitoria (Niterói), o Babalawô Ivanir dos Santos e o Pastor Kleber Lucas.

Confira:

Erika Januza chama atenção ao usar vestido fendado

A atriz Erika Januza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques mostrando o look que escolheu para prestigiar um casal de amigos que vão se casar em Minas Gerais.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido longo, com uma fenda arrasadora e uma abertura nas costas. Ela complementou a produção com uma sandália de salto alto e joias, além disso, deixou os fios preso com rabo de cavalo. "Chegou o dia dos meus amigos! Stephanie Urbano e Paulo Borjaile. Estou muito, muito feliz por vocês!", afirmou a famosa. Veja o look!

