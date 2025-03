Com câncer, Netinho revela que será internado: ‘Busca da minha cura’

O cantor Netinho anunciou que a nota fase do tratamento contra o câncer começará e ele será internado em um hospital

O cantor Netinho avisou que será internado na próxima segunda-feira, 31, em um hospital de Salvador, na Bahia. O artista está em tratamento contra o câncer e iniciará a segunda fase do protocolo médico durante a internação.

Netinho foi diagnosticado com um linfoma há pouco tempo e já fez a primeira etapa do tratamento. Tanto que o cabelo dele caiu e o artista decidiu raspar os fios restantes e assumir a careca.

"Não se preocupem, está indo tudo muito bem. Vou com calma, tranquilo, em busca da minha cura. Vamos que vamos”, afirmou ele em um vídeo caminhando ao ar livre.

Na legenda do post, ele disse: "Nesta segunda-feira, 31 MAR 2025, retornarei ao Hospital Aliança Star em Salvador para a segunda etapa do tratamento oncológico que estou fazendo. Não se preocupem, está tudo indo muito bem. Não tenho pressa, nem agonia, nem tristeza. Sigo leve e cheio de gratidão, sob as bençãos de Deus, em direção à minha cura".

Netinho raspou o cabelo

O cantor Netinho, de 58 anos, tomou a decisão de raspar o cabelo durante o tratamento contra o câncer. Nesta quarta-feira, 26, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais e apareceu careca para mostrar seu novo visual.

O artista contou que seu cabelo começou a cair ao iniciar o tratamento contra a doença e decidiu raspar tudo de uma vez. "Sabendo que, neste tipo de tratamento que eu faço o cabelo cai todo e depois volta a nascer, começou a cair anteontem e eu meti logo a máquina. Zerei e agora é esperar voltar a crescer”, afirmou ele.

Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Ele ficou internado em um hospital de Salvador ao sentir dores nas costas e dificuldade para andar antes do diagnóstico. Atualmente, ele já iniciou o tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes do protocolo médico.

No passado, o cantor já teve outros desafios com a saúde. Ele precisou realizar três cirurgias cerebrais e também já foi internado com sangramento no fígado, além de ter outras dores.

Netinho raspa o cabelo durante o tratamento contra o câncer

