Erika Januza brilha como rainha de bateria da Viradouro

A atriz Erika Januza cruzou a Sapucaí como rainha de bateria da Viradouro e exibiu sua beleza impecável em fantasia ousada

A atriz Erika Januza atraiu todos os olhares ao brilhar no posto de rainha de bateria da escola de samba Viradouro no Rio de Janeiro. Na noite de domingo, 2, ela usou uma fantasia dourada impecável e encantou à frente da bateria.

O look da artista destacou suas curvas impecáveis. Ela representou a ave Carcará e o figurino ainda teve um efeito especial que soltava fumaça branca conforme ela dançava.

"Eu me emociono, eu me divirto como se fosse a primeira vez. Eu sou uma amante do carnaval e admiro o carnaval", disse ela à Globo. A estrela já está há 4 anos no posto de rainha de bateria.

Neste ano, a Viradouro cantou o enredo Malunguinho - O Mensageiro de Três Mundos, no qual contou a história de Malunguinho, um herói do Quilombo de Catucá.

Erika Januza - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Erika Januza - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Erika Januza - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Erika Januza - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Viagem de Erika Januza com o noivo

Erika Januza usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua viagem com seu noivo, o produtor e fundador do AfroReggae, José Junior.

O destino do casal foi o Deserto do Atacama, no Chile, e a atriz encantou seguidores ao mostrar as belas fotos que tirou no local. "Uma das paisagens mais diferentes que vimos! Parece realmente a camada de outro planeta! Mas que bom, que é o nosso!!!! Atacama é vida!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Você brinca de ser maravilhosa, né?", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Diva", falou uma fã.

Vale lembrar que Erika e José Junior ficaram noivos em setembro de 2023. Os dois reuniram os amigos e familiares em uma festa com direito a cerimônia ao ar livre, em Niterói, no Rio de Janeiro. A celebração também contou com declarações de líderes de diferentes religiões, incluindo Mahaprabhu-kripa Dasa - Sacerdote Hare Krishna, o Padre João Cláudio Loureiro do Nascimento, da Igreja Nossa Senhora de Fátima Reitoria (Niterói), o Babalawô Ivanir dos Santos e o Pastor Kleber Lucas.