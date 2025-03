Erika Januza deixa posto de rainha de bateria: 'A Viradouro me pediu o cargo'

Nesta sexta-feira, 7, a atriz Erika Januza anunciou sua saída do posto de rainha de bateria da escola de samba Viradouro no Rio de Janeiro.

A atriz Erika Januza deixou o posto de rainha de bateria da escola de samba Viradouro no Rio de Janeiro. Durante seu programa Rainhas Além da Avenida, a artista revelou que, a pedido da escola, deixa o cargo após o Desfile das Campeãs. Ela também contou que vinha guardando esse segredo há um ano.

"Quando eu recebi o convite para ser rainha, os meus presidentes disseram que não queriam um reinado muito longo. Vocês devem estar imaginando o que está passando na minha cabeça agora. Eu queria falar uma coisa para a câmera, mas eu queria falar sozinha", disse ela em trecho divulgado nas redes sociais.

"Vocês vão acompanhar hoje o meu último desfile. A Viradouro me pediu o cargo. O cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Aí, eu vou sentir muita saudade. Fui muito feliz aqui. Eu estou triste, mas é um ciclo que se encerra. Quero agradecer a Viradouro, a Furacão, ao Mestre Ciça, ao Marcelinho, Dudu, Alex. Queria conseguir falar o nome de todo mundo", complementou.

"Eles me deram a oportunidade de viver meu último Carnaval, à frente da Furacão vermelho e branco. Obrigada por um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Eu tinha o sonho de ser Rainha de Bateria. E eu me entreguei, fiz tudo o que pude para dar o meu melhor. Para vocês. Espero que eu tenha cumprido a minha missão", finalizou.

Vale lembrar que Erika assumiu o posto em 2021 e desfilou pela primeira vez em 2022, permanecendo na escola até o Carnaval de 2025. Na noite de domingo, 2, ela usou uma fantasia dourada impecável e encantou à frente da bateria.

O look da artista destacou suas curvas impecáveis. Ela representou a ave Carcará e o figurino ainda teve um efeito especial que soltava fumaça branca conforme ela dançava. Neste ano, a Viradouro cantou o enredo Malunguinho - O Mensageiro de Três Mundos, no qual contou a história de Malunguinho, um herói do Quilombo de Catucá.

