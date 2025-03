Mulher de Daniel Alves rompe o silêncio sobre decisão da justiça: ‘Morder a língua’

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz choca ao mandar recado contra quem a julgou por causa do marido: ‘Me insultaram'

A modelo Joana Sanz rompeu o silêncio sobre a nova decisão da justiça sobre seu marido, o jogador de futebol Daniel Alves. Ele foi absolvido da condenação pela acusação de ter cometido agressão sexual contra uma mulher na Espanha. Com isso, a mulher dele mandou um recado bem direto para quem ficou contra ela e o marido desde que a polêmica estourou.

Joana escreveu um recado nas redes sociais para dizer que sempre se manteve em pé mesmo quando foi insultada publicamente. "Eles apontaram para mim, me insultaram, me ameaçaram e me perseguiram por dois anos. Como se eu fosse o único no banco dos réus. Apesar de tantos danos midiáticos e públicos, continuo de pé, sem faltar ao trabalho como muitos gostariam, fiel às minhas convicções e defendendo o que penso sem ser envenenada pelos outros", disse ela.

E completou: "Convido vocês a pararem de descarregar seu ódio em pessoas que vocês não conhecem, e se educarem, para que não precisem morder a língua, o que às vezes pode envenenar sua vida. Vida feliz".

Advogada da família de Daniel Alves se pronunciou

O jogador de futebol Daniel Alves foi absolvido pela Justiça da Espanha no caso da acusação de estupro de uma mulher em uma boate no ano de 2022. A decisão foi tomada pelos juízes do Tribunal Superior da Espanha nesta semana. Com isso, a advogada da família dele se pronunciou pela primeira vez sobre a decisão.

A advogada Graciele Queiroz, que representa a família do atleta, falou que todos recebem a absolvição com serenidade. "Desde o início, a família esteve ao lado de Daniel Alves com a convicção inabalável de sua inocência. Em nenhum momento houve hesitação quanto à confiança depositada em sua palavra e em sua trajetória. Este é um passo importante para que, enfim, se faça justiça de forma plena, respeitando os direitos fundamentais e o devido processo legal. Seguiremos confiantes de que a verdade prevalecerá", informou ela, de acordo com o Portal Leo Dias.

Inicialmente, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pela acusação de cometer estupro contra uma mulher em uma balada de Barcelona em dezembro de 2022. Ele chegou a ficar detido por 15 meses e estava em liberdade provisória desde 2024, quando pagou a fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,5 milhões. Agora, com a absolvição, o atleta está livre da sentença.

