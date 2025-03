VÍDEO: Zé Felipe dá bronca em Maria Flor e imagem viraliza

Gente como a gente! Zé Felipe dá bronca na filha do meio, Maria Flor, durante momento de birra e a postura dele como pai chama a atenção: ‘Educam muito bem'

O cantor Zé Felipe virou assunto nas redes sociais por causa de um vídeo com a filha do meio, a pequena Maria Flor, de 2 anos. Nas imagens, ele apareceu dando bronca na filha e a postura dele como pai foi comentada na web.

No vídeo, Maria Flor teve uma atitude errada com a irmã, Maria Alice, e fez birra para não pedir desculpas para a irmã. Ela saiu correndo pela sala de cinema, mas o pai foi atrás dela repreendê-la. No colo do pai, ela continuou a gritar e querer chorar, mas ele manteve sua postura e controlou a birra da filha com firmeza e educação. "Você quer ficar de castigo?", disse ele enquanto ela chorava.

Assim, os internautas elogiaram a forma dele de educar a filha. O vídeo viralizou e os fãs deixaram comentários sobre como ele tratou a filha. “Eles educam muito bem as meninas”, disse um fã. “Educar não é tão simples como parece”, afirmou outro. “Vocês estão de parabéns pela edução que estão dando aos seus filhos”, declarou mais um. “Pai Zé Felipe foi firme no castigo. Parabéns”, declarou outro. “O pai está certo”, afirmou um seguidor.

Zé Felipe é casado há quatro anos com Virginia Fonseca, com quem teve três filhos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 6 meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Leonardo e Marias 💖💜💙 (@zeleonardostorys)

Viagem de casal

O cantor Zé Felipe aproveitou um tempo livre nesta quarta-feira, 26, e abriu em suas redes sociais uma caixinha de perguntas. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre a viagem que ele fez com a esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, sem os três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses. Na companhia de amigos, o casal passou alguns dias em Punta Del Este, no Uruguai.

"Como foi passar esses dias fora sem as crianças?", quis saber o internauta. "Foi maravilhoso. Graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio maravilhosa: minha mãe, Margareth, meu pai... Então, as crianças estavam muito bem cuidadas. Nós fomos, aproveitamos, bebemos, rimos, estávamos em ótima companhia de amigos que a gente ama. O pau quebrou daquele jeito, grandemente. Foi incrível", respondeu Zé Felipe.

Na terça-feira, 25, Virginia também falou sobre a experiência."Vivendo.com! Primeira viagem que fazemos com amigos, sem as crianças e está sendo incrível para nós! Muito feliz com tudo, sou grata por ter vocês na minha vida, obrigada por essa viagem sensacional. Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso", escreveu ao exibir os registros dos dias de folga.