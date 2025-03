Ator português, Ângelo Rodrigues revela como foi feito convite para Vale Tudo: 'Rápido'

Ângelo Rodrigues é um dos famosos presentes na Ilha de CARAS e contou, com exclusividade, qual sua relação com a novela, que ganhou remake; confira!

Ator português, Ângelo Rodrigues (37) encara com alegria a responsabilidade de fazer parte do elenco do remake de Vale Tudo (Globo), que estreia na próxima segunda-feira, 31. Convidado da Ilha de CARAS, o artista conta, com exclusividade, sua relação com a novela e como o convite surgiu.

Ângelo Rodrigues revela que tudo aconteceu de maneira rápida, em questão de dias . "Foi muito rápido. Eu soube do convite há mais ou menos um mês, só que só há 10 dias recebi essa confirmação. Eu estava em Lisboa, trabalhando em um outro projeto", conta ele, que se prepara para estreiar um espetáculo teatral em abril. "Esse convite surgiu do nada."

Na trama, o artista interpreta Martin, amante de Odete Roitman —personagem que marcou época no Brasil. Não demorou muito para que ele percebesse a importância da novela para a teledramaturgia brasileira e topasse a oportunidade de trabalhar com Debora Bloch (61).

Leia também: Estrelas de Vale Tudo adiantam detalhes do remake: 'Essa ansiedade é muito bem-vinda'

"Já conhecia ela de algumas novelas da Globo que eu já tinha assistido quando criança", conta. "Fiquei tranquilo, se é para fazer esse trabalho com essa pessoa, sei que estou completamente confortável e aí foi muito rápido. Basicamente eu recebi a confirmação na quinta-feira, viajei sábado, ensaiei na segunda-feira e gravei terça-feira."

Na história da novela, Odete Roitman chegará ao Brasil acompanhada de um verdadeiro galã, que é seu amante. Porém, a personagem resolve deixar o rapaz escondido em um hotel, para sua família não saber de seu relacionamento e, assim, evitar fofocas.

O ator ainda revela que nunca tinha ouvido falar sobre Vale Tudo, mas, com algumas pesquisas entendeu o sucesso da trama e a importância dela para a televisão brasileira —como por exemplo, a aparição do primeiro "meme", como diz.

"Uma coisa interessante que me falaram é que, antes da internet, o primeiro meme foi: 'Quem matou a Odete Roitman?'. Então pensei que essa personagem foi mesmo impactante culturalmente no Brasil. Isso acrescentou uma responsabilidade no meu trabalho, mas fiquei muito feliz com o convite."

Leia mais em: Cauã Reymond beija Susana Vieira nos bastidores de Vale Tudo

CONFIRA A ENTREVISTA DE ÂNGELO RODRIGUES ACOMPANHANDO O PERFIL DA CARAS NO INSTAGRAM: