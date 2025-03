Giovanna Lancellotti reage após rumores de alfinetada em Paolla Oliveira

Deu briga ou não? Giovanna Lancellotti coloca ponto final em rumores após usar frase de Paolla Oliveira sobre o carnaval e revela se teve ironia ou não

Os nomes das atrizes Giovanna Lancellotti e Paolla Oliveira deram o que falar na internet após o carnaval. Isso porque surgiram rumores de indireta em um post no Instagram. Porém, a artista negou os boatos. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando a atriz Paolla Oliveira foi flagrada alfinetando uma das juradas do carnaval do Rio de Janeiro durante o desfile das campeãs no Rio de Janeiro. No momento, ela perguntou se a jurada ouviu o trecho do samba que ela disse que não estava no enredo no dia oficial do desfile.

Dias depois, na segunda-feira, 10, Giovanna compartilhou um story do desfile da escola de samba Grande Rio, que é da família do namorado, e escreveu: “Ouviu agora?”. E a frase dela foi apontada como uma indireta e ironia para Paolla.

Porém, Giovanna negou a alfinetada. Em um comentário no perfil Segue a Cami, Lancellotti afirmou que admira Paolla e que não brigou com a colega de profissão. "Não tem briga nenhuma, vocês que estão vendo ou criando isso. Carnaval é uma competição. Acho normal as pessoas defenderem seus lados nessa disputa. Eu AMO a Paolla. Somos próximas há muitos anos e jamais a desrespeitaria", disse ela.

Emoção de Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti viveu um dia de muitas emoções ao acompanhar a apuração dos votos do Carnaval do Rio de Janeiro. A atriz não conseguiu segurar a emoção ao ver a Beija-Flor conquistar seu 15º título, após uma disputa acirrada contra a Grande Rio, vencendo por apenas um décimo de diferença.

Musa da escola de samba e noiva de Gabriel David, presidente da Liesa e filho do presidente de honra da Beija-Flor, Anísio Abraão David, Giovanna ficou visivelmente tocada com a vitória da agremiação, especialmente por ser a primeira vez que a escola levou o título desde que ela se juntou ao time de musas.

"Eu estou [na escola] há quatro anos, nunca tinha vivido esse momento [de vitória]. Estou sentindo uma coisa que nem sei explicar, um coração acelerado, uma tremedeira. Agora eu entendo o que é [essa animação, essa euforia]", celebrou a atriz em entrevista à Globo.

E sobre seu momento favorito do desfile, ela garantiu: "Achei nossa comissão de frente impecável. Vou puxar sardinha para o meu lado e citar também o abre-alas, meu carro", brincou.

O samba-enredo da Beija-Flor em 2025 foi ‘Laíla de Todos os Santos’, no qual cantaram a história do diretor de carnaval Laila, que morreu em 2021, para manter viva a história de um dos pilares da agremiação.