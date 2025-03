Cleo lança novo projeto com releituras de clássicos aclamados no Brasil

Aos 42 anos, Cleo faz sua grande estreia nos palcos com novo projeto musical. Saiba como será

A atriz e cantora Cleo tem um novo projeto. Em abril, ela fará sua grande estreia nos palcos com o projeto Ecleotica, no qual faz releituras de clássicos aclamados no Brasil.

Com uma carreira marcada por projetos memoráveis, ela lança seu show com o que descreve como “uma viagem inesquecível através das músicas que marcaram sua vida em uma costura extremamente íntima, pessoal e sem barreiras”.

Para o projeto, ela fez arranjos originais e releituras de músicas de artistas como Cazuza, Cassia Eller, Rita Lee, Tim Maia, Gal Costa, Marina Lima, Leandro e Leonardo, Rosana, Karol Conká, entre outros.

Vale lembrar que a carreira musical de Cleo começou em 2017, quando ela lançou a canção Take Me. Meses depois, ela lançou o EP Jungle Kid, que tinha cinco faixas. Nos últimos tempos, ela lançou singles e gravou seu primeiro álbum, chamado Dark Pop, em 2023. Em 2024, a artista gravou uma nova versão da música Pai com Fábio Jr, seu pai.

