Patricia De Sabrit faz mudança radical de carreira e revela nova profissão

Depois de brilhar na TV nas décadas de 1990 e 2000, Patricia De Sabrit muda de carreira para assumir função no mercado de luxo

A atriz Patricia De Sabrit tem uma nova profissão! Aos 49 anos, ela fez uma mudança em sua vida profissional e assumiu uma nova função na carreira. A partir de agora, ela é corretora de imóveis.

A novidade foi revelada por ela nas redes sociais. A estrela contou que se tornou corretora de imóveis de luxo na cidade de São Paulo.

"Sou atriz de formação e, agora, corretora de imóveis. Comecei nessa área por acaso. Enquanto buscava um imóvel para mim, meu marido e meu filho, acabei fazendo amizade com a corretora. Durante uma conversa, mencionei o quanto gostava de visitar apartamentos e conhecer novas pessoas. Foi então que ela sugeriu: 'Por que você não se torna corretora?'. E aqui estou eu, feliz e animada, iniciando um novo capítulo da minha história", disse ela nas redes sociais.

Vale lembrar que Patricia de Sabrit está longe da TV há alguns anos. Ela ficou conhecida por ter atuado em novelas como "Olho no Olho", "Malhação", Colégio Brasil" e "Pérola Negra".

Patricia de Sabrit relembra romance com Fábio Jr

Há pouco tempo, Patricia De Sabrit relembrou o seu casamento de cinco meses com Fábio Jr., em 2001.

"Me senti invadida na época da separação. Tinha muitas fake news sobre mim. Saiu muita coisa porque eu não queria falar a respeito. Me colocaram numa posição de coitada, mas eu não era uma coitada. Eu não era fã dele antes de ficarmos juntos, não sabia o tamanho dele nem o que ele representava para o público. Ninguém sabia que a gente estava namorando e depois a gente já estava casando. Esse excesso de exposição foi muito dolorido", afirmou ela em uma live com o Clube da Vip, no YouTube.