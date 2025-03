Médico de Virginia explica os procedimentos estéticos que ela fez: 'Já resolve o problema'

Virginia Fonseca passa por procedimentos estéticos com laser e o médico dela explica qual é a função de cada um: 'Cada vez mais jovem mas sem perceber o que foi feito'

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a tarde deste sábado, 29, para passar por procedimentos estéticos na clínica do seu dermatologista, o Dr. Alessandro Alarcao. A estrela fez tratamentos com laser e radiofrequência para melhorar a aparência da pele em busca do rejuvenescimento e tratamento de cicatrizes.

A influencer fez tratamento com laser nos lábios, nas acnes no rosto e na cicatriz da troca da prótese de silicone. Além disso, ela também fez ultrassom com radiofrequência na papada e procedimento para sustentação do rosto e ácido hialurônico para hidratar os lábios . Para revelar os detalhes do procedimento, o dermatologista Dr. Alessandro Alarcao apareceu nas redes sociais para explicar os detalhes dos procedimentos que Virginia realizou .

Tratamento para rejuvenescimento

Para começar, ele falou sobre o tratamento de rejuvenescimento com naturalidade, no qual o preenchimento é usado de forma estratégica para dar sustentação na pele do rosto. "Hoje, a tendência é retirar o excesso de preenchedores para quem tem. E, para quem não tem, a gente só utiliza os pontos de sustentação. A gente tem os ligamentos, que levantam o rosto. Quando você aplica só nos ligamentos, você tem o efeito lifting, que deixa o rosto mais magro sem ninguém perceber o que você fez . Nós também podemos usar os fios de sustentação, sem necessidade de ficar injetando em excesso. E a gente também usa o ácido hialurônico para hidratação. Na maioria das minhas pacientes, eu hidrato bem os lábios com ácido hialurônico e utilizo o laser para dar um aumento de volume”, afirmou o médico.

Logo depois, o médico explicou outros tratamentos que também usa no protocolo da pele. "Também temos a técnica do ultrassom microfocado, que vai trabalhar todas as camadas da pele: a camada muscular, gordura, derme e epiderme. E também a gente pode estar associando a radiofrequência microagulhada. Isso tudo faz com que o paciente tenha o rosto cada vez mais jovem mas sem perceber o que foi feito. Hoje em dia, a gente faz laser nos lábios com o fotona lips, já resolve o problema da paciente na maioria dos casos sem a necessidade de ficar injetando em excesso ”, revelou.

Procedimentos contra cicatrizes e acnes

Então, o doutor contou sobre o laser para reduzir a aparência das cicatrizes de cirurgias. "Em relação às cicatrizes, quem fez uma cirurgia mastopexia ou realizou o miniabdomen ou pós-cesariana, tem que ser iniciado o tratamento o mais rápido possível. A gente utiliza os lasers, como o fotona, para fazer o remodelamento do colágeno . Primeiro que cicatriz nunca vai sumir, ela vai melhorar a qualidade, o aspecto, vai ficar menos perceptível, mas nunca vai sumir”, afirmou.

Por fim, ele contou sobre o tratamento contra a acne na mulher adulta. "A acne da mulher adulta é muito frequente, tanto por alterações hormonais, estresse e ansiedade. O laser de pulso longo do fotona, que é uma ponteira própria para acne, que vai diminuir o efeito inflamatório e vai ajudar a secar a acne . É importante no tratamento da mulher adulta investigar a questão hormonal entrar com medicações orais porque pode deixar sequelas. A cicatriz de acne é mais difícil de tratar do que a acne em atividade. Se você está com acne da mulher adulta e realmente quer um tratamento correto, procure o seu dermatologista, que vai fazer seus exames vai investigar a questão hormonal, a causa da acne e indicar um tratamento”, finalizou.

Leia também: Médico das celebridades diz quais são as tendências para o rejuvenescimento