Filha de Ronaldo Fenômeno, Maria Sophia rouba a cena em festival de música

Filha de Ronaldo Fenômeno e Bia Antony, a adolescente Maria Sophia esbanja beleza e estilo ao prestigiar o festival Lollapalooza em São Paulo

Uma das filhas de Ronaldo Fenômeno e Bia Antony, a adolescente Maria Sophia, de 16 anos, esbanjou simpatia ao marcar presença no festival de música Lollapalooza Brasil 2025. Nesta sexta-feira, 28, ela foi flagrada ao chegar ao evento acompanhada de suas amigas para prestigiar os shows da noite.

A jovem surgiu sorridente e mostrou toda a sua beleza e estilo. Maria Sophia apostou em um look confortável e fashion, composto por calça preta soltinha e top branco com franjas. Para comprar o visual, ela caprichou na maquiagem e colocou óculos escuros na cabeça.

Vale lembrar que Ronaldo e Bia tiveram duas filhas: Maria Sophia, de 16 anos, e Maria Alice, de 14 anos. Além delas, o ex-atleta também é pai de Ronald, de 24 anos, e Alexander, de 19 anos. Hoje em dia, ele é casado com a modelo e empresária Celina Locks.

Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno e Bia Antony - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno e Bia Antony - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno e Bia Antony - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Ronaldo Nazário desiste de disputa por cargo

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, tinha a intenção de se tornar candidato para assumir o cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No entanto, nesta quarta-feira, 12, ele anunciou que desistiu da candidatura.

A decisão dele foi anunciada em um texto em tom de desabafo nas redes sociais, no qual ele abriu o jogo sobre o motivo para desistir do desejo e comentou sobre o processo para tentar apoio nos bastidores do futebol brasileiro.

"Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. Conforme já havia dito, os meus primeiros passos seriam na direção de dar voz e espaço aos clubes, bem como escutar as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do esporte em seus estados. A mudança necessária viria desse alinhamento estratégico, com a força da visão compartilhada", afirmou ele.

E completou: "No entanto, no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo. O estatuto concede às federações o voto de maior peso e, portanto, fica claro que não há como concorrer. A maior parte das lideranças estaduais apoia o presidente em exercício, é direito deles e eu respeito, independentemente das minhas convicções".

Por fim, o ex-atleta disse: "Agradeço a todos que demonstraram interesse na minha iniciativa e sigo acreditando que o caminho para a evolução do futebol brasileiro é, antes de mais nada, o diálogo, a transparência e a união".

Leia também: Lembra? Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli aconteceu há 20 anos