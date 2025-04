Médica explica doença de Lexa e aponta sintomas: 'Alertas que o corpo envia'

Dra. Olívia Grimaldi é médica (CRM 120092) patologista com mais de 15 anos de experiência. Possui residência médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com especialização em Tireóide e Citopatologia pela Harvard Medical School. É pós-graduada em Medicina do Estilo de Vida e Funcional Integrativa, além de atuar como Diretora Médica da Integrative Vila Mariana em São Paulo (SP).