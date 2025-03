Lexa chora ao assistir ao desfile da Unidos da Tijuca em casa: 'Torcendo'

A noite de Carnaval desta segunda-feira, 3, foi marcada por muita emoção para a cantora Lexa, que assistiu ao desfile da Unidos da Tijuca em casa

A noite de Carnaval desta segunda-feira, 3, foi marcada por muita emoção para a cantora Lexa. De casa, a artista assistiu ao desfile da Unidos da Tijuca, escola da qual é Rainha de Bateria, e não conteve as lágrimas ao vê-la cruzar a Marquês de Sapucaí. Com a artista afastada da folia após a morte da filha, Sofia, a escola decidiu não contar com outra Rainha à frente da bateria nesta edição.

Em seu perfil nas redes sociais, Lexa mostrou sua emoção ao ver as imagens na TV e desejou: "Bom desfile, minha amada Tijuca. São anos com vocês! Tô aqui torcendo muito por vocês!”. Em seguida, compartilhou registros do desfile.

Já a mãe dela, Darlin Ferrattry, esteve na Sapucaí e falou sobre a decisão de não desfilar. "Para mim, passar na avenida não tem sentido. Não é que não ame a escola, mas passar sem ela [Lexa] é complicado. Até porque o sonho dela era passar grávida, com a Sofia. Mas ela está lá em cima vendo a gente", declarou ela ao portal GShow.

Vale lembrar que Sofia nasceu antes do previsto e faleceu três dias após vir ao mundo. O parto foi prematuro pois Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP. Cerca de duas semanas antes do nascimento, a cantora foi internada em janeiro no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com pré-eclâmpsia.

Lexa falou sobre afastamento do Carnaval

Em janeiro, Lexa usou as suas redes sociais para falar sobre a decisão de não desfilar no Carnaval deste ano. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor", começou ela.

Em seguida, a artista revelou que adoraria desfilar grávida. "São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança. Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor. Eu sempre fiz o que estava liberada para fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora…esse é o meu maior foco. Obrigada Unidos da Tijuca, nunca será segredo o quanto eu te amo", concluiu.

