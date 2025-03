Unidos da Tijuca desfila sem rainha de bateria em respeito a Lexa

Após morte da filha Sofia, a cantora Lexa precisou se afastar da agremiação, que abriu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial nesta segunda-feira, 3

A Unidos da Tijuca entrou na Marquê de Sapucaí nesta segunda-feira, 3, sem rainha de bateri a. A decisão da escola de sambra, que abriu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial, é um ato de respeito à cantora Lexa, que precisou se afastar da agremiação após a perda da filha Sofia, que morreu três dias após o seu nascimento.

A decisão também consta no material enviado aos jurados para justificar a ausência do componente - que não conta pontos.

Questionado sobre a ausência de Lexa, Mestre Casagrande falou: "Infelizmente teve essa fatalidade, mas o importante é que ela está bem. Ano que vem, ela está de volta, e vamos estar aqui de braços abertos esperando pra ela", disse em entrevista ao gshow.

A escola já havia afirmado isso, mas gerou dúvidas ao trazer a atriz Juliana Alves com os músicos durante um ensaio técnico. No entanto, a agremiação reafirmou a sua decisão de desfilar sem rainha por consideração e respeito.

"Lexa, rainha de bateria da unidos da tijuca desde 2020, esse ano não estará à frente dos ritmistas. Ela teve complicações durante a gestação e a escola decidiu que ela é insubstituível. Em nota, anunciou seu respeito, carinho e consideração pela cantora", diz trecho do material enviado aos julgadores do Carnaval 2025.

Na ocasião,Juliana Alves entrou junto com a bateria no Setor 1, mas reforçou que aquela não era sua posição, que depois viria à frente da escola, apresentando a agremiação.

"Venho onde a escola pedir, mas nesse ano vou passar por todos os setores da escola, em todas as alas, inclusive a bateria, mas essa não é a minha posição", afirmou.

Lexa chora ao assistir ao desfile da Unidos da Tijuca em casa

Lexa não conteve a emoção e chorou ao assistir o desfile da Unidos da Tijuca, escola da qual é rainha de bateria, na Marquês de Sapucaí pela televisão em sua casa. Após a morte da filha, Sofia, a escola decidiu não contar com outra rainha à frente da bateria nesta edição.

Lexa, inclusive, registrou a sua emoção ao ver as imagens na TV e desejou: "Bom desfile, minha amada Tijuca. São anos com vocês! Tô aqui torcendo muito por vocês!”. Em seguida, compartilhou imagens do desfile por meio de seu perfil no Instagram. Confira!

