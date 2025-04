Carla Bolla e Thiago Castilho se casam em cerimônia romântica

O casamento dos empresários Thiago Castilho e Carla Bolla aconteceu em São Paulo na semana passada. Veja as fotos da união

Os empresários Thiago Castilho e Carla Bolla se casaram no dia 11 de abril de 2025. A cerimônia aconteceu no restaurante La Tambouille, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares.

Ao entrar no local da cerimônia, a noiva foi conduzida pelo filho, Gianluca Bolla Laranjeira , ao som de Anônimo Veneziano, que foi uma homenagem dela para seu pai, Giancarlo Bolla (1941-2014). Logo depois, os filhos do noivo, Camilla e Thiaguinho, levaram as alianças.

Para a sua grande noite, a noiva usou um vestido no modelo Dressing e com penteado feito pelo hair stylist Ackley Weyglle, do MG Hair Design. Além disso, ela usou um buquê de camélias brancas.

O cardápio da festa foi assinado pelo chef Anderson Laranjeira e contou com entradas de salada verde com mascarpone e figos flambados, pratos principais com camarões ao molho champagne brut com caviar e turnedô de mignon sauce rolic com risoto de tartufo, e sobremesas com sorvete de bem-casado acompanhado de champagne Taittanger e vinhos Sassoalloro.

A decoração, assinada por Rudi Aguiar, teve 4 mil camélias brancas e dezenas de orquídeas Phalaenopsis brancas. A música da cerimônia foi conduzida pelo maestre Renato Misiuk com a participação dos tenores italianos Marcello Vannucci, Tenor Leone e Ca Junior.

Com a união, os noivos decidiram mudar seus sobrenomes e passaram a assinar como: Carla Bolla Castilho e Thiago Bolla Castilho.

